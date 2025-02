Kate Middleton, quello che Meghan pensa davvero di lei. Cattivissima

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

“Kate Middleton è troppo una brava ragazza“, questo è il pensiero sprezzante di Meghan Markle nei confronti della cognata tanto detestata. Le due non hanno alcuna possibilità di formare un minimo rapporto, troppo distanti nella mentalità e nei modi, non c’è nessun punto di contatto.

Kate Middleton, quello che Meghan Markle pensa di lei

Kate Middleton e Meghan Markle non si sopportavano fin dal loro primo incontro. Già prima del matrimonio dei Sussex si scontrarono per questioni futili come le calze da far indossare alle damigelle delle nozze. Poi le cose peggiorarono, perché, secondo voci di corridoio, Meghan aveva un atteggiamento troppo confidente con William, tanto che circolarono dei pettegolezzi su un possibile flirt tra i cognati.

A tutto questo va aggiunta la pessima stima che Meghan ha nei confronti di Kate. Tom Quinn, esperto di questioni reali, ha scritto nel suo libro, Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, che la moglie di Harry pensava che Kate fosse “semplicemente troppo ansiosa di compiacere“.

Fonti di Palazzo hanno confermato che Meghan detestava il modo in cui si comportava Kate, definendola in maniera dispregiativa “troppo una brava ragazza”.

Quinn ha ribadito che: “Tutto lo staff reale con cui ho parlato concordava sul fatto che Meghan deve essersi sentita leggermente disprezzata dalla Corte” e ha riversato questa sua frustrazione su Lady Middleton. Era insofferente del continuo confronto con lei. Kate amata e onorata, lei disprezzata e criticata.

Kate Middleton più forte di Meghan Markle, la sua tattica di sopravvivenza

Certamente, le due donne hanno affrontato in modo molto diverso la difficile vita di Corte. “Alcune persone riescono a farcela – Kate Middleton è forse l’esempio supremo – ma altre cercano di reagire, ed è quello che ha chiaramente fatto Meghan. ‘Bisogna riconoscerglielo’, ha detto un ex membro del suo staff. ‘È davvero una combattente'”. Ma evidentemente la strategia di Lady Markle non è stata vincente e alla fine ha preferito mollare tutto e tornare a vivere negli Stati Uniti, trascinando con sé suo marito Harry.

Nel suo libro Quinn analizza il diverso comportamento di Kate e Meghan e ha ribadito che la Principessa del Galles “è riuscita a negoziare questioni difficili con lo staff e a costruire i rapporti con la Famiglia Reale”, pur provenendo dalla borghesia, quindi da un ambiente molto diverso da quello di Corte.

Secondo un ex membro dello staff di Kensington Palace, ciò è dovuto al fatto che la Principessa del Galles è una persona che “assorbe lentamente e attentamente l’atmosfera di un luogo”.

La fonte ha aggiunto: “Non si butta subito cercando di cambiare tutto per adattarlo al suo modo di pensare. Aspetta il momento giusto ed è molto intelligente e intuitiva riguardo alle altre persone, a cosa fanno e a come si comportano”.

Kate Middleton, il vantaggio su Meghan Markle

Bisogna riconoscere che Kate era avvantaggiata rispetto a Meghan. Infatti, è stata educata e istruita per affrontare la vita di Palazzo “non solo da William, che voleva che Kate evitasse i problemi che aveva incontrato sua madre, ma anche dallo staff”.

Si dice anche che la Principessa del Galles è molto attenta nell’ascoltare i consigli dello staff di Palazzo e anche degli altri membri della Corte, sebbene anche lei abbia faticato all’inizio ad essere accettata, poiché non è di origini nobiliari.

La fonte ha affermato che “Kate è in realtà una persona molto più forte di Meghan sotto molti aspetti”. Laddove Meghan si è sentita maltrattata, Kate lo considerava parte del gioco e ha saputo sfruttare al meglio quei consigli che potevano apparire sprezzanti.