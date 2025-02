Kate Middleton, Meghan Markle e il flirt con William che non le ha mai perdonato

Fonte: Getty Images William e Meghan Markle

Meghan Markle ha cercato di sedurre William e Kate Middleton non glielo ha mai perdonato. La Duchessa del Sussex avrebbe flirtato col fratello di suo marito Harry, baciandolo e abbracciandolo ogni volta che ne aveva occasione. E questo ha mandato su tutte le furie la Principessa del Galles. Sarebbe questa la vera ragione della tensione tra le due cognate che è nata appena l’ex attrice ha messo piede a Palazzo.

Kate Middleton, la vera causa delle tensioni con Meghan Markle

Non è stato il litigio per le calze del matrimonio, né per il carattere dispotico né la gelosia di Meg che voleva fare la prima donna di Corte a incrinare in modo irreparabile la relazione con Kate Middleton, ma il suo comportamento nei confronti di William che è noto per non essere indifferente alla bellezza femminile.

A rivelare questo retroscena è il giornalista britannico Tom Quinn che ha pubblicato questo febbraio il libro Yes Ma’am – The Secret Life of Royal Servants. In questo nuovo scritto si racconta del comportamento di Meghan Markle appena arrivata a Palazzo.

Kate Middleton, Meghan Markle flirtava con William

Americana e attrice di Hollywood, Lady Markle aveva maniere disinvolte che poco si adattavano al protocollo di Corte e alle abitudini della Famiglia Reale. Infatti, Meghan non si faceva troppi problemi ad abbracciare e a baciare sulla guancia i parenti di suo marito Harry, creando un certo imbarazzo dato che non erano abituati a gesti così espansivi.

Anche lo staff di Palazzo non accolse bene questo comportamento, in particolare quando queste affettuosità erano rivolte a William. Così, ben presto iniziarono a circolare voci secondo cui la fidanzata del principe Harry stesse cercando di sedurre il marito di Kate Middleton.

“Questo atteggiamento tattile metteva a disagio William perché Meghan lo abbracciava quasi ogni volta che si incrociavano; gli abbracci e i baci sulla guancia alimentarono voci tra lo staff secondo cui Meghan stava flirtando con William, il che chiaramente non era vero, ma l’atmosfera tesa causata da tutta questa emozione (e dai pettegolezzi che ne derivavano) allontanò ulteriormente i fratelli”, si legge nel libro di Quinn.

Non solo William era imbarazzato, ma anche Kate non amava questa vicinanza esagerata della cognata al marito. Anche perché alimentava gossip che a loro volta ampliarono le incomprensioni e le tensioni tra Meghan e Kate e tra Harry e William. Insomma, il germe della gelosia si stava insinuando tra i quattro.

Kate Middleton, le incomprensioni di Meghan Markle

Dal canto suo, la Markle non riusciva a capire che il suo comportamento era inopportuno. Per lei, che è molto affettuosa e tattile, era normale comportarsi così in famiglia e anzi era frustrata dal fatto che in un certo senso i suoi gesti venissero fraintesi e criticati.

Lei stessa si è definita nel documentario di Netflix “una coccolona”. E raccontò di non di non sapere che potesse essere “scioccante per alcuni britannici” apparire così vicina fisicamente al Principe William in particolare. “Anche quando Will e Kate sono venuti e li ho incontrati per la prima volta, ricordo che indossavo jeans strappati, ero a piedi nudi. Sono una grande abbracciatrice”, raccontò.