Kate Middleton, ultime notizie: “Malata da tempo”. La verità sull’operazione e c’è la data di ritorno

Fonte: IPA Kate Middleton

Dopo mesi di cure contro il cancro, Kate Middleton ha ancora i suoi “giorni buoni e giorni cattivi”. Ma sembra che quelli buoni stiano finalmente iniziando a superare quelli cattivi e per questo la Principessa del Galles starebbe pianificando il proprio futuro. Secondo la stampa britannica, la moglie del Principe William avrebbe già una data per tornare ai suoi doveri reali. Dopo aver trascorso l’estate con la famiglia, Catherine ha voglia di tornare al lavoro e sulla scena pubblica.

Come sta Kate Middleton: il suo ritorno in autunno

Stando a quanto assicurato dal Sunday Times, Kate Middleton potrebbe tornare ai doveri reali in autunno. Sebbene non ci sia “una data stabilita”, né “impegni segnati sulla sua agenda” al momento, la Principessa potrebbe “potenzialmente” – il prossimo 10 novembre – unirsi a Re Carlo e al resto della royal family in occasione del Remembrence Day, giorno in cui nel Regno Unito si omaggiano i militari e civili deceduti nelle due guerre mondiali e negli altri conflitti.

Kate vorrebbe anche presenziare al tradizionale concerto di canti natalizi presso l’Abbazia di Westminster. Il tabloid ha però specificato che sicuramente Kate non si unirà al marito alla cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize a Città del Capo, in Sudafrica, prevista per l’inizio di novembre. Per la Middleton è ancora troppo presto per un volo così lontano da casa.

Ma fonti vicine assicurano che la Principessa tiene regolarmente delle riunioni con il suo staff all’Adelaide Cottage, dove vive con William e i tre figli. Non è escluso dunque che Kate Middleton ricompaia prima di quanto riportato dalla stampa britannica, per la gioia di sudditi e fan.

Ora che George, Charlotte e Louis sono tornati a scuola, pure Kate si prepara quindi al suo ritorno al lavoro sebbene gradualmente. Di recente la Principessa ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione con il nuovo Capo Scout del Regno Unito, Dwayne Fields. Per il momento Buckingham Palace non ha commentato le ultime indiscrezioni: da Palazzo preferiscono essere cauti prima di fornire date certe.

Kate Middleton malata da tempo prima dell’operazione all’addome

I problemi di salute di Kate Middleton sarebbero iniziati molto prima dell’intervento all’addome dello scorso gennaio e la 42enne sarebbe stata brava a nascondere la propria sofferenza in pubblico. A detta dell’esperta reale Rebecca English, la Principessa stava lottando con la sua salute da molto più tempo. In un articolo per il Daily Mail ha spifferato: “Quello che la maggior parte delle persone non sa è che Catherine in realtà non stava bene da un po’ di tempo prima del suo intervento chirurgico addominale iniziale a gennaio”.

English ha ricordato ai lettori che solo dopo l’intervento, che ha lasciato Kate in ospedale per due settimane, è stato scoperto il cancro. “Come sempre, ha nascosto bene la sua sofferenza”, ha continuato. E poi: “Non credo che la gente si renda conto di quanto abbia dovuto passare dietro le quinte e per quanto tempo, molto più a lungo di quanto chiunque possa effettivamente apprezzare. È una donna incredibilmente forte“.

La giornalista ha inoltre fatto notare che le teorie complottiste sulla malattia di Kate Middleton e il suo aspetto dopo le apparizioni al Trooping the Colour e Wimbledon “hanno aggiunto un insopportabile strato di tensione alla sua vita, che a volte si è rivelato decisamente angosciante”. Ma, ha precisato, sebbene Kate abbia fatto progressi, non è ancora “fuori pericolo”.