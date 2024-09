Kate Middleton, ultime notizie. Ritorno anticipato, l’indizio nel suo nuovo messaggio

Kate Middleton si fa di nuovo sentire affidando un nuovo messaggio personale ai social, in questo caso a X, dove parlando degli scout dà un importante indizio sul suo possibile ritorno anticipato al lavoro.

Kate Middleton si sta ancora sottoponendo a chemioterapia preventiva a causa del cancro che l’ha colpita all’inizio dell’anno. Dallo scorso gennaio ha sospeso gli impegni pubblici per potersi curare. Nei mesi scorsi ha fatto alcune apparizioni significative, dal Trooping the Colours a Wimbledon. E ha continuato a seguire a distanza tutti i progetti di cui è responsabile.

Kate Middleton, il nuovo messaggio personale

Kate risponde anche ai numerosi messaggi che riceve. Di recente ha inviato i suoi auguri, tramite il suo staff, alla mamma di una bambina celiaca che le aveva scritto una lettera sull’importanza della salute mentale. È apparsa anche in video con William lo scorso agosto per congratularsi con gli atleti britannici che hanno partecipato alle Olimpiadi di Parigi.

Così, mentre il Principe del Galles si è presentato al suo primo impegno istituzionale dopo la pausa estiva, sfoggiando un nuovo look, Lady Middleton ha inviato attraverso X un messaggio agli Scout, di cui è presidente dal 2020 insieme al Duca di Kent per quanto riguarda la Gran Bretagna.

Il motivo è la recente nomina di Dwyane Fields, presentatore della BBC, come capo scout del Regno Unito.

Nel suo messaggio scrive Kate: “Sono felice di dare il benvenuto a @DwayneFields come nuovo UK Chief Scout. Gli Scout sono un’organizzazione incredibile, che fornisce molte competenze ed esperienze per la vita e fa un’enorme differenza per i giovani di tutto il paese”.

Kate Middleton, perché potremmo rivederla prima del previsto

La Principessa ha poi aggiunto una frase che in qualche modo sembra rivelatrice del suo prossimo futuro. Infatti ha scritto: “Non vedo l’ora di lavorare con te“. Un’affermazione in qualche modo convenzionale, ma può essere interpretata differentemente se circostanziata.

Infatti, sembra dimostrare che Kate sta recuperando le forze e che ora si senta meglio rispetto ai mesi passati, al punto da sperare di poter riprendere a lavorare quanto prima sul campo. La Principessa del Galles appare propositiva e questo porta a credere che davvero potrebbe tornare prima del previsto.

A rafforzare questa ipotesi c’è anche la firma. Il messaggio è siglato con la lettera C. che sta per Catherine. È il modo con cui lei e William firmano le dichiarazioni personali. Qui non è lo staff, ma Kate direttamente che ha scritto quello parole. Ciò significa che la Principessa se la sente di riprendere la sua vita e la sua quotidianità, così com’era prima della diagnosi di tumore.

In effetti, fonti vicine a Lady Middleton sostengono che lei è impaziente di tornare al lavoro, proprio come lo era stato Re Carlo, ma i medici sono più prudenti. Kensington Palace non si pronuncia in merito, dunque non c’è una data ufficiale circa il ritorno di Kate in pubblico, nemmeno è stato accennato un periodo. Si presume che riprenderà a inizio 2025, con la speranza di vederla in qualche occasione prima, magari per le feste di Natale. Ma sono appunto solo speranze. Quello che si sa con certezza è che riprenderà i doveri di Corte al termine della chemioterapia e dopo l’ok dei medici.