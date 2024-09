Kate Middleton, ultime notizie. La lettera toccante durante la cura contro il cancro

Kate Middleton si sta sottoponendo ancora alle cure contro il cancro ma ha voluto comunque rispondere alla lettera di una mamma la cui storia l’ha particolarmente colpita.

Kate Middleton, la lettera toccante da mamma a mamma

Mentre Kate Middleton, lontana dai dovere di Corte a causa del tumore, si sta preparando ad accompagnare i figli, George, Charlotte e Louis, al loro primo giorno di scuola, ha trovato il tempo di rispondere alla lettera di Kirsty Kerr, la mamma di una bimba di 6 anni, Isla, affetta da celiachia. Due settimane fa la donna ha ricevuto una missiva a nome di Sua Altezza Reale, la Principessa del Galles, che ha voluto far sentire la sua vicinanza condividendo con lei molto problemi legati ai figli.

Kirsty Kerr ha scritto a Kate Middleton lo scorso dicembre, dunque poco prima che la Principessa subisse l’intervento all’addome scoprendo di avere un tumore.

La Kerr aveva letto una dichiarazione di Kate in merito al progetto Shaping Us, la campagna sulla salute mentale infantile, e ne è rimasta particolarmente colpita. Da qui la decisione di contattarla.

Nella sua lettera a Lady Middleton, Kirsty ha raccontato di sua figlia Isla, che allora aveva 5 anni, e di come si sentisse diversa rispetto alle amiche a causa della celiachia che la costringe a seguire una dieta rigorosa senza glutine e a fare i conti con un’energia minore delle altre bambine della sua età. “A modo suo, da bambina di cinque anni, stava iniziando a lottare”, ha spiegato Kirsty.

E ha proseguito: “Non puoi mai staccare la spina. Mi sorprenderebbe se non crescesse con una specie di ansia per il cibo”. Isla, dice sua mamma, capisce il problema ma si lamenta: “Non mi piace essere senza glutine”. “Non ho mai sentito nessuno parlare di come influisce sulla crescita dei bambini e dell’impatto sulla loro salute mentale, qualcosa che è completamente fuori dal loro controllo”.

Perciò, Kirsty ha deciso di scrive a Kate, che sta lavorando per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale nella crescita, e lo ha fatto da mamma a mamma. La donna infatti si è resa conto che anche i figli della Principessa del Galles si sentono “diversi”, come sua figlia, rispetto agli altri, anche se per motivi differenti.

Kate Middleton, la risposta inaspettata

La lettera della Kerr non è passata inosservata a Palazzo e Kate ha chiesto al suo staff di risponderle, ma ha voluto includere un tocco personale. Infatti, il messaggio di Kensington Palace si conclude così: “La Principessa del Galles mi ha chiesto di inviare i suoi migliori auguri a te e alla tua famiglia”.

La piccola Isla è stata felicissima di ricevere una lettera dalla Principessa Kate che, stando a sua madre, considera come “la donna più affascinante del mondo intero”.