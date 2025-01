Kate Middleton, rispunta l’anello dell’eternità dopo la dichiarazione sul cancro

Fonte: IPA Kate Middleton

Per Kate Middleton è stato un inizio settimana ricco di emozioni. La visita nell’ospedale dove è stata curata, la dichiarazione sul cancro in remissione, la scelta di sostituire l’anello di fidanzamento con la fede dell’eternità, l’incontro con i pazienti oncologici e i messaggi toccanti sul suo profilo Instagram.

Kate Middleton, il cancro in remissione e l’anello dell’eternità

È bastato che Kate Middleton uscisse in pubblico, primo appuntamento del 2025, per suscitare grande commozione. La Principessa del Galles ha dichiarato apertamente che il cancro è in remissione. Questo significa che non è guarita dal tumore e l’attenzione deve restare alta, come lei stessa ha ammesso, affermando di essere concentrata sulla sua salute. Ma certo, è una notizia positiva.

L’occasione di parlare della malattia e del futuro è stata la visita all’ospedale di Londra dove è stata curata contro il cancro. Kate si è presentata con un look monocromatico dal significato altamente simbolico. Ma altrettanto significativa è stata la scelta di sostituire il suo anello di fidanzamento con zaffiro, quello appartenuto a Diana, con una fede di diamanti.

Il valore dei due anelli è incomparabile, il primo è stimato in 300mila sterline, il secondo in 1.500. Ma qui non si tratta di pietre preziose e oro. L’anello dell’eternità è per Kate inestimabile, perché è legato a momenti importantissimi della sua vita privata.

Esattamente non si conosce l’origine di questa fede. Si ritiene che sia un regalo che William ha fatto a Kate nel 2013 in occasione della nascita di George, il loro primo figlio.

Nel 2024 la Principessa lo ha indossato diverse volte, praticamente in tutte le occasioni in cui ha parlato della sua malattia. In particolare, nel video dello scorso settembre con cui ha annunciato la fine della chemioterapia e il ritorno graduale alla vita pubblica. Nella clip Kate lo ha quasi ostentato, come se volesse sottolineare più il suo legame affettivo con William che istituzionale, rappresentato invece dall’anello di fidanzamento.

Non a caso, nelle successive occasioni formali, riguardanti la Corona, l’anello di Diana è tornato sul dito di Kate. Il fatto che abbia voluto indossarlo nuovamente quando ha varcato nuovamente la soglia dell’ospedale in cui è stata curata significa evidentemente che è la donna, mamma e moglie, più che la Principessa che ha voluto ringraziare i medici e condividere la propria esperienza con chi sta lottando contro il cancro.

Kate Middleton, i messaggi emozionanti su Instagram

La visita di Kate ha suscitato una grande emozione nei suoi confronti. In molti l’hanno paragonata a Diana per la sensibilità dimostrata e la capacità di ascoltare le persone che, come lei, sono state colpite dal cancro.

Sul profilo Instagram dei Principi del Galles si leggono messaggi davvero toccanti. “Principessa del Galles, da cittadina degli Stati Uniti volevo solo dirti che sei un’ispirazione per il mondo, per la tua vera cura e umanità verso le persone che lottano contro malattie mortali, ma anche per la tua genuina gentilezza nel visitare i pazienti uno a uno”; “Posso dire con orgoglio che amiamo la nostra futura Regina”; “Si può vedere la felicità sui volti delle persone che incontra ❤️”; “Non è falsa…non è fasulla…è fantastica…”.

E ancora: “Come persona a cui è stata recentemente diagnosticata la malattia, ed è solo un paio di anni più giovane e ha un bambino piccolo, questo mi commuove. Se devo passare attraverso questo, sapere che la principessa può capire è così rassicurante. Un club di cui non vorresti far parte, ma la sorellanza è fantastica”.

Kate Middleton, quella mano sulla pancia

Fonte: IPA

Come non è sfuggito l’anello di diamanti, allo stesso modo non è passato inosservato il gesto di Kate che si è sfiorata la pancia. In passato, più volte, fu interpretato come una forma di protezione o addirittura il segno di una possibile gravidanza. Ma adesso il primo pensiero va al tumore scoperto dopo l’operazione allo stomaco.