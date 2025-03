Primo viaggio fuori dai confini di Londra in questo 2025 per Kate Middleton. Fianco a fianco con William, per il quale ha parole splendide, pronunciate al popolo adorante

Fonte: IPA Kate Middleton

Un anno dopo il delicato intervento addominale, Kate Middleton sta ritrovando la propria vita. Una realtà tutt’altro che scontata, considerando anche la sua diagnosi tumorale. Le cure sono però terminate e la malattia in remissione, il che rappresenta per lei la necessaria spinta per provare a lasciarsi tutto alle spalle.

In questo complesso capitolo della sua vita, tra indiscrezioni su una paventata crisi matrimoniale e tanta curiosità spasmodica per il suo stato di salute, la Principessa ha avuto al suo fianco sempre il marito William.

Kate e William in Galles

Al netto degli ovvi scongiuri, il peggio è passato per Kate Middleton. L’amatissima Principessa si è recata in Galles con suo marito William, per quella che è la sua prima visita ufficiale dell’anno. Visita a Pontypridd, comunità colpita da due violenti alluvioni sul finire del 2024.

Grande l’affetto dei locali, in un territorio che è storicamente molto caro alla famiglia degli eredi al trono. Proprio qui ha avuto modo di conversare con grandi e piccini accorso sul posto. A loro ha descritto perfettamente il suo amato marito nel corso della sua malattia: “È stato fantastico”.

Fonte: IPA

Ha poi voluto sottolineare quanta importanza abbia avuto l’atteggiamento del popolo intero, che in qualche modo si è stretto intorno a lei, anche se virtualmente: “Abbiamo sentito il sostegno di tutti voi. Ha significato molto per noi”.

Marito e moglie sono apparsi più uniti che mai, sintomo del fatto che quest’ultimo anno tremendo li abbia spinti a ritrovarsi. Hanno anche fatto visita al mercato di Pontypridd, dove si sono cimentati nella preparazione di una serie di torte gallesi tipiche. Una manna per i commercianti, sommersi da curiosi e clienti.

Le condizioni di Kate Middleton

Per quanto questo sia stato il primo viaggio fuori da Londra in questo 2025, non si è trattato di certo del primo evento ufficiale per Kate. Di grande importanza, a livello personale, la sua visita all’ospedale Royal Marsden, a Chelsea.

Qui ha incontrato alcune pazienti oncologiche, con le quali si è trattenuta a parlare. Ha condiviso con loro la comune esperienza della malattia, con la Principessa che ha rivisto quei luoghi tanto importanti per lei. Proprio in questa struttura, infatti, è stata ricoverata e operata.

“I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutti coloro che hanno camminato silenziosamente al fianco di William e me mentre navigavamo in tutto. Non avremmo potuto chiedere di più. Le cure e i consigli che abbiamo ricevuto durante il mio periodo come paziente sono stati eccezionali”.

Ha poi parlato specificamente delle proprie condizioni fisiche. Si è detta sollevata dal fatto d’essere finalmente in remissione. Resta concentrata sul suo recupero, consapevole del fatto che il ritorno alla normalità richiederà del tempo: “Tuttavia, non vedo l’ora di affrontare un anno appagante. C’è molto da aspettarsi. Grazie a tutti per il vostro continuo supporto”.