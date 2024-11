Kate Middleton, il dettaglio dell’anello ricomparso e le parole bisbigliate al balcone

Kate Middleton al Remembrance Day indossa l'anello di Diana scomparso per mesi. Decodificato il dialogo segreto al Cenotafio: "Non si è pronti per questo"

Kate Middleton è tornata definitivamente alla vita pubblica questo weekend e nessun dettaglio è stato trascurato. Sabato al Royal Albert Hall per il Festival of Remembrance è ricomparso l’anello di fidanzamento di Diana con zaffiro e diamanti che stranamente non indossava più da mesi. E al Cenotafio domenica le parole bisbigliate a Sophie di Edimburgo sono state decodificate da un’esperta in lettura labiale. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton ha affrontato con determinazione le cerimonie legate al Remembrance Day in cui vengono ricordate le vittime della Prima e Seconda Guerra Mondiale e di tutte le guerre successive. La Famiglia Reale si riunisce al Royal Albert Hall il sabato sera. Quest’anno mancava la Regina Camilla, costretta a casa da un’infezione al petto. L’ultima tegola sulla Corte britannica, considerando il cancro di Re Carlo e della Principessa del Galles. Ma ancora una volta la Corona è stata in grado di affrontare l’emergenza.

Kate Middleton, rispunta l’anello di fidanzamento con zaffiro

L’attenzione di fatto era tutto concentrata su Kate. Al Royal Albert Hall si è presentata con un abito nero con bottoni dorati, calze scure e décolleté, in totale rispetto del dress code dell’evento. Ma a colpire è stato il dettaglio dell’anello. Lady Middleton ha indossato nuovamente quello con zaffiro e diamanti che Carlo regalò a Diana il giorno del loro fidanzamento e poi William a Kate.

Dal novembre 2010 la Principessa del Galles lo ha portato quasi sempre, in qualsiasi evento da quelli più formali a quelli meno impegnativi. Raramente l’abbiamo vista senza, ad eccezione degli ultimi mesi durante la malattia.

Nell’ultimo video di fine settembre con il quale Kate ha comunicato di aver terminato la chemioterapia non lo indossava e lo stesso è accaduto a ottobre, in occasione della sua prima uscita con William dopo i mesi di congedo. L’anello di Diana era stato sostituito con la fede nuziale e una fedina con brillanti. Nessuno sa l’esatta origine di quest’ultimo anello. Si è ipotizzato che sia un regalo recente del Principe, un pegno d’amore che rafforzi il loro legame di fronte alla malattia.

Ma al primo evento istituzionale la fedina di brillanti è sparita ed è tornato l’anello di fidanzamento con zaffiro. È evidente che non si tratta di un semplice omaggio a Diana, già ricordata con i suoi orecchini di perle Collingwood, indossati da Kate sia al Royal Albert Hall che al Cenotafio. L’anello in questione è diventato un simbolo della Corona e indica chiaramente la consapevolezza della Principessa del Galles che sarà Regina, ma è anche un messaggio a Re Carlo per dirgli che è pronta ad assumersi quel ruolo.

Un messaggio che Kate sembra ribadire anche al Cenotafio dove è comparsa sul balcone con un nuovo cappotto iconico, firmato Catherine Walker, accanto a Sophie di Edimburgo, sua zia acquisita in quanto moglie del Principe Edoardo. Le due donne hanno da sempre un ottimo rapporto. La Duchessa è da sempre un’importante confidente per la Principessa.

Kate Middleton, decodificate le parole bisbigliate a Sophie di Edimburgo

Kate e Sophie, prima degli inni, hanno avuto uno scambio di battute, parole appena bisbigliate che nessuno avrebbe dovuto conoscere. Ma un’esperta di lettura labiale, Nicola Hickling, è riuscita a decodificare parte della loro conversazione.

Sophie ha chiesto a Kate: “Ti piace la barba?”, riferendosi a quella di William. E li ha risposto: “La trovo piuttosto entusiasmante”. La Duchessa ha replicato: “State tutti meglio adesso“, ridacchiando. Ma non tutti gli interpreti sono concordi sul giudizio positivo di Lady Middleton.

Kayleigh Harris, un altro esperto, ha osservato che Kate si è rivolta Sophie chiedendole: “Sarà supportata in questo?”, probabilmente riferendosi a Camilla. E la Duchessa ha risposto: “Sì, soprattutto…”. Non è chiaro però di cose le due donne stessero effettivamente parlando.

Infine Kate ha commentato: “È così speciale questo. Non si è mai preparati” e la Duchessa ha confermato.