Kate Middleton a lutto, i cappotti iconici del Remembrance Day

Fonte: Getty Images Kate Middleton

La presenza di Kate Middleton al Festival of Remembrance di stasera al Royal Albert Hall e al cenotafio per la Remembrance Sunday è dunque stata ufficialmente confermata. La Principessa del Galles partecipa insieme a William e agli altri membri senior della Famiglia Reale alla commemorazione dei caduti della Prima e Seconda Guerra Mondiale.

Kate Middleton, che cos’è il Remembrance Day

Da quando si è sposata con William nel 2011, Kate Middleton ha sempre preso parte agli eventi legati al Remembrance Day o Giorno della Memoria che si celebra l’11 novembre, giorno in cui nel 1918 ebbe termine il primo conflitto mondiale. Di solito la Famiglia Reale si riunisce al Royal Albert Hall per il Royal British Legion Festival of Remembrance in onore del servizio e del sacrificio delle Forze Armate Britanniche e del Commonwealth.

Fonte: Getty Images

Il giorno successivo, la Domenica della Memoria, si ritrova al Cenotafio per commemorare i caduti di tutte le guerre. Kate è stata sempre presente a queste celebrazioni, anche nel 2020 in pieno Covid. Ma quest’anno la sua partecipazione non era così scontata a causa del cancro, anche se ha ripreso a lavorare da fine settembre.

In ogni caso, Buckingham Palace ha confermato ufficialmente che ci sarà anche per dare un sostegno maggiore a Re Carlo che si trova Camilla con una infezione al torace.

Fonte: Getty Images

Kate Middleton, il dress code al Remembrance Day

Durante le cerimonie di commemorazioni dei caduti delle guerre, la Famiglia Reale segue un preciso dress code. E ovviamente questo vale anche per Lady Middleton.

Innanzitutto, la prima regola da seguire riguarda il colore nero. Tutti si devono vestire a lutto, sia durante il Festival al Royal Albert Hall sia al cenotafio. La seconda riguarda la spilla a forma di papavero rosso che sia gli uomini che le donne devono portare. Infatti, anche William l’ha esibita in Sudafrica. Persino Harry e Meghan Markle l’hanno messa per la loro apparizione a sorpresa in un video, anche se non hanno più nulla a che fare con la Monarchia britannica, almeno fin tanto che conviene a loro.

Fonte: Getty Images

Se al Royal Albert Hall il look di Kate varia, anche se sfoggia sempre abiti o completi giacca e gonna neri, al cenotafio il suo abbigliamento prevede sempre un cappello e un cappotto total black.

Kate Middleton, i cappotti a lutto

Di solito la Principessa del Galles dà la sua preferenza ai soprabiti di Catherine Walker, scelta nel 2023, 2022, 2020, 2019, e Alexander McQueen, indossato nel 2021, 2018, 2015 e 2014. Quindi, è probabile che si rivolgerà a uno dei due brand per l’outfit di quest’anno, anche semplicemente limitandosi a riciclare uno dei cappotti che ha già nell’armadio.

Fonte: Getty Images

In alternativa Kate ha indossato nel 2017 un cappotto di Dolce & Gabbana, nel 2011, 2012 e 2016 ha optato per Diane Von Furstenburg e una sola volta nel 2013 per Temperley London.

Fonte: Getty Images

Per i cappelli Lady Middleton si è affidata soprattutto a Philip Treacy, ma anche a Lock & Co. Nel 2016 però il suo cappello era firmato John Boyd.

Fonte: Getty Images

Durante queste cerimonie Kate è solita impreziosire i suoi look con gioielli di famiglia. Nel 2022 indossò le perle della Regina Elisabetta, scomparsa un paio di mesi prima, l’8 settembre. In altre occasioni mise orecchini e collana appartenuti a Lady Diana. In genere, però, predilige le perle, come ad esempio i suoi orecchini cavolfiore, e i diamanti, quindi nessuna pietra colorata.