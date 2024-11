Kate Middleton, William a pranzo con Heidi Klum si dimentica di lei

Kate Middleton è a casa coi figli mentre William, sereno e felice, si gode un pranzetto in riva al mare in compagnia delle top model, Heidi Klum e Winnie Harlow

Fonte: IPA Heidi Klum e William

Kate Middleton forse rimpiangerà ancora di più il fatto di non aver accompagnato William in Sudafrica, visto che l’ultimo pranzo del tour lui lo ha passato in compagnia della super top model, Heidi Klum. E i due sembravano intendersela benissimo.

Kate Middleton, il rimpianto di non essere con William in Sudafrica

Kate Middleton, come è noto, non è potuta andare in Sudafrica con William, perché si sta ancora riprendendo dal cancro che l’ha colpita nei mesi scorsi. Ha terminato la chemioterapia solo a fine settembre e sta riprendendo gradualmente gli impegni di lavoro. Probabilmente ricomparirà questa domenica, per la commemorazione dei caduti dove Camilla dovrebbe essere assente, perché ancora malata.

Così, William ha affrontato il tour da solo. Il momento più importante di questa visita è stata la serata di gala dei Earthshot Prize Awards dove il Principe si è presentato con un outfit sbagliatissimo, ma per il resto è stato accolto a Città del Capo davvero come un Re e non ha perso occasione per dare un aggiornamento sulle condizioni di salute di Kate che, stando al marito, sta bene e si sta riprendendo nel migliore dei modi.

Indubbiamente, William ha sentito la mancanza di Kate e in effetti alla cerimonia di premiazione la sua assenza ha pesato più di quella dello scorso anno a Singapore. Tutti quindi sperano di vederla per l’edizione del prossimo anno sfilare sul Green Carpet con uno dei suoi fantastici abiti da sera, accanto al marito.

William a pranzo con le modelle Heidi Klum e Winnie Harlow

D’altro canto, Will ha potuto consolarsi almeno con l’ultimo pranzo africano, sia per la magnifica location in riva al mare, sia per la bellissima, in senso letterale, compagnia con cui ha condiviso il desco.

Infatti, ospite del Principe di Galles c’era Heidi Klum. La top model è stata invitata a condividere il pranzo per approfondire il tema della pesca sostenibile. Non contento, però, della compagnia di Heidi, William ha voluto accanto a sé anche un’altra modella, Winnie Harlow.

Fonte: IPA

Non c’è da stupirsi di queste sue scelte, infatti il Principe ha sempre avuto una passione per le top fin da quando era adolescente, tanto che sua mamma Diana gli aveva fatto trovare a casa Cindy Crawford, Christy Turlington e Naomi Campbell, di cui aveva i poster, come regalo di compleanno.

William al mare con le modelle, Kate Middleton a casa coi figli

Tornando ai giorni nostri, William, le due top model e Billy Porter hanno pranzato insieme in riva al mare, a Kalk Bay, dove il Principe è arrivato su una scialuppa di salvataggio dopo aver incontrato alcuni bagnini del National Sea Rescue Institute.

Prima di sedersi a tavola ha improvvisato una passeggiata tra le bancarelle di pescatori, chiacchierando con un centinaio di persone che erano presenti, alcune delle quali hanno porto i loro auguri a Kate. William le ha ringraziate e sembrava di ottimo umore, probabilmente pregustandosi il pranzo con le modelle.

Fonte: IPA

William, Heidi Klum e il resto della compagnia si sono seduti attorno a una tavola, allestita sulla banchina, e hanno assaggiato degli spiedini di pesce e hanno parlato della cerimonia dei Eathshot Prize Awards cui erano tutti presenti. Mentre Kate era a casa coi bambini, George, Charlotte e Louis, in attesa del ritorno di William.