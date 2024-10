Kate Middleton salta l’Earthshot Prize. William arruola le top model

Fonte: IPA Kate Middleton

La cerimonia dell’Earthshot Prize si tiene in Sudafrica, a Città del Capo, il 6 novembre 2024: non ci sono certezze riguardo alla presenza di Kate Middleton, che con ogni probabilità salterà il viaggio al fianco del Principe William. Quest’ultimo ha arruolato attrici e top model per la cerimonia di premiazione, tra cui Heidi Klum e Winnie Harlow.

Kate Middleton salta la cerimonia di premiazione dell’Earthshot Prize

Secondo le ultime indiscrezioni, Kate Middleton ha sospeso gli impegni pubblici: la Principessa del Galles è impegnata nella cura dei suoi figli, George, Charlotte e Louis, che sono in vacanza dal 18 ottobre fino al 4 novembre. Ci si aspetta di rivedere la Principessa in pubblico al fianco della Regina Camilla per il Remembrance Day. Sembra invece destinata a mancare alla cerimonia dell’Earthshot Prize a Città del Capo, in cui sarà presente il Principe William.

L’Earthshot Prize è tra i più grandi progetti dell’erede al Trono, considerando anche l’obiettivo nobile: trovare nuove soluzioni alla crisi climatica in cinque aree chiave, ovvero la protezione della natura, dell’aria, degli oceani, del clima, per un mondo senza rifiuti. Ogni anno, il Principe William assegna un premio di 5 milioni di sterline a coloro che sono pionieri del settore. Almeno per il momento, si prevede che William partirà da solo, senza la moglie Kate.

Non è la prima volta che succede: anche nel 2023 Kate è rimasta a casa, ma per un motivo diverso rispetto a quest’anno, in cui, sebbene sia tornata a svolgere agli impegni, si sta ancora riprendendo dalla chemioterapia preventiva. L’anno scorso, invece, ha messo il Principe George al primo posto: durante il periodo della cerimonia di premiazione, stava sostenendo gli esami e Kate voleva essere presente a ogni costo per sostenerlo.

William parte senza Kate e arruola le top model

Come riporta il Daily Mail, il Principe William si sta preparando per il viaggio, mentre Kate sta dando priorità alla convalescenza dopo aver completato la chemioterapia preventiva. Insieme a William, sul tappeto verde, sono previste le top model, tra cui Heidi Klum e Winnie Harlow, che sono impegnate nella sostenibilità nel campo della moda. La Harlow ha lanciato una linea vegana di prodotti per la cura della pelle.

La Klum, invece, ha detto a Hello! Magazine: “Sono profondamente ispirata dall’ambizione dell’Earthshot Prize di trovare e supportare soluzioni per un pianeta sano. Sono davvero felice di prendere parte alla straordinaria serata che gli Earthshot Awards hanno in serbo per celebrare gli innovatori e incoraggiare i nostri giovani a contribuire alla costruzione di un futuro migliore”.

Alla cerimonia di premiazione partecipa anche l’attrice di The Vampire Diaries e attivista, Nina Dobrev, che si è detta una grande sostenitrice dell’evento. Questa è la quarta edizione della cerimonia di premiazione del Principe William: la prima si è tenuta nel 2021 a Londra, la seconda a Boston nel 2022, la terza a Singapore nel 2023. Sembra certa, come anticipato, l’assenza della Principessa del Galles, la cui partecipazione agli impegni pubblici avviene solo quando è possibile, come è accaduto durante una visita a Southport, in Inghilterra, il 10 ottobre, al fianco del Principe William.