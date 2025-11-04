Kate Middleton ancora malata? Il mistero dei 28 mesi che preoccupa i sudditi

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Kate Middleton in una foto del 2022

Kate Middleton è tornata ai suoi doveri reali, o quasi. Nelle ultime settimane tanti gli impegni a cui ha preso parte nel Regno Unito. Eppure c’è un dettaglio che non è sfuggito ai sudditi più attenti: la Principessa del Galles non è impegnata in alcuna trasferta all’estero.

A breve il marito William partirà per il Brasile, per prendere parte agli Earthshot 2025 Awards, un premio creato dall’erede al trono e già considerato l'”Oscar della sostenibilità” e parte della strategia del futuro Re per posizionarsi come leader con un impatto globale.

Ma sua moglie non sarà accanto a lui e per questo molti stanno cercando di capire meglio circa questo mistero dei 28 mesi, che si infittisce sempre più.

Kate Middleton, 28 mesi senza fare le valigie per un viaggio ufficiale

Dobbiamo tornare al 2022 per trovare l’ultimo importante viaggio ufficiale intrapreso da Kate Middleton con il Principe William, quando erano ancora il Duca e la Duchessa di Cambridge, in rappresentanza della Regina Elisabetta II in occasione del suo Giubileo di Platino.

Si svolse a marzo e si recarono in Belize, Giamaica e Bahamas. Nel dicembre dello stesso anno, con The Queen già deceduta, i nuovi Principi del Galles attraversarono ancora l’Atlantico, questa volta diretti a Boston, dove incontrarono i Kennedy per partecipare alla seconda cerimonia dell’Earthshot Prize. Fu in questa occasione che Kate Middleton indossò quell’iconico abito verde con lo spettacolare girocollo di smeraldi e diamanti che era appartenuto a Lady Diana.

In quel viaggio iniziò una trasformazione: più che rappresentanti di una vecchia monarchia, Kate e William si presentarono come leader globali, impegnati nella sostenibilità e con un’immagine moderna che prefigurava il loro futuro.

Nel 2023, l’unico viaggio di Kate Middleton è stato in Giordania, insieme al Principe William, per le nozze del Principe Hussein e della Principessa Rajwa. Ciò è comprensibile, poiché era l’anno dell’incoronazione di Carlo III e la maggior parte delle attività ufficiali si concentrava, come previsto, sul Regno Unito e sulle sue quattro nazioni costituenti: Inghilterra, Galles, Scozia e Irlanda del Nord.

È stato un periodo di incrollabile sostegno al nuovo sovrano e di presentazione al pubblico britannico come i nuovi Principi e Principesse di Galles.

IPA

Nel 2024 la terribile diagnosi del cancro per Kate Middleton ma anche per il suocero Carlo, che ha portato William e Camilla a svolgere il doppio del lavoro in rappresentanza della Corona. Due anni fa era prevista anche una visita di Stato in Italia, cancellata poi dalla malattia della Principessa.

IPA

La malattia di Kate Middleton, perché non viaggia più all’estero

Da allora Kate Middleton non si è più recata all’estero. O meglio, non per un viaggio ufficiale. Visto che ha trascorso le vacanze invernali sulle Alpi e quelle estive in Grecia. Ignoti i motivi di questa scelta: per molti potrebbe dipendere ancora una volta dalla malattia che ha stravolto la sua vita.

Probabile che Lady Middleton non sia ancora capace di gestire pienamente lo stress e un viaggio così lungo, magari dall’altra parte del mondo e ricco di incontri e strette di mano, potrebbe essere rischioso per lei. La stessa Kate ha inoltre ammesso in più occasioni di voler dare priorità alla sua salute, fisica e mentale. Cercando di adattare la sua agenda alle sue esigenze.

Da non dimenticare, poi, il capitolo figli, ai quali è legatissima. La futura Regina è una madre presente e attenta e nonostante i loro nobili natali sta cercando di far vivere ai piccoli George, Charlotte e Louis un’infanzia molto diversa da quella vissuta da William e Harry, cresciuti in un’epoca in cui l’istituzione veniva sempre prima di tutto.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!