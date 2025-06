Kate Middleton rinuncia ad altri eventi dopo il Royal Ascot. Ma il Palazzo chiarisce

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton, i look al Royal Ascot

Kate Middleton ha rinunciato a partecipare al Royal Ascot, la sua assenza è stata annunciata all’ultimo, sollevando nuove preoccupazioni sulla sua salute. Il Palazzo spiega il mistero di questo forfait ma la Principessa del Galles rinuncia ad altri eventi in programma la prossima settimana.

Kate Middleton, il mistero del forfait e la gaffe del Royal Ascot

Mercoledì 18 giugno era stata annunciata la presenza di Kate Middleton al Royal Ascot, ma qualche minuto prima che entrassero le carrozze con i membri della Famiglia Reale all’ippodromo, il Palazzo ha annunciato che la Principessa del Galles non ci sarebbe stata.

Dunque, un forfait dell’ultimo minuto che ha chiaramente preoccupato, considerando che Kate lo scorso anno ha ricevuto una diagnosi di cancro, annunciando a settembre che la malattia era in remissione. Ma con questo tipo di patologie la situazione è sempre incerta.

Il Palazzo però ha spiegato immediatamente come stavano le cose. Si è trattato di un errore degli organizzatori del Royal Ascot. Kate non ha rinunciato all’ultimo a presenziare alle corse dei cavalli.

Infatti, la sua presenza semplicemente non era prevista. Infatti, dopo il Trooping the Colour e la cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera, la Principessa aveva già deciso di rinunciare al Royal Ascot, tra l’altro non sarebbe stata una cosa eccezionale. Infatti, ha saltato diverse edizioni.

Il problema è nato da una confusione dello staff del Royal Ascot che ha pubblicato sul sito il nome della Principessa del Galles, quando invece il Palazzo aveva già comunicato agli organizzatori che non ci sarebbe stata e che William sarebbe andato senza di lei. Per altro il Principe ha incontrato sua suocera Carole Middleton.

A causa di questa gaffe, Kate si è dovuta giustificare dicendo che era dispiaciuta di non poter prendere parte all’evento.

Kate Middleton, nessun evento per i prossimi giorni

Se il Palazzo, in via ufficiosa, ha spiegato il mistero intorno al forfait di Kate, rassicurando sulla sua salute, ha pubblicato anche i prossimi eventi cui sarà presente William, ma sua moglie non prenderà parte a nessuno di essi.

Dunque, la Principessa evidentemente si è presa un altro periodo di riposo, probabilmente in vista di Wimbledon.

In effetti, gli appuntamenti di William per la prossima settimana riguardano il suo ruolo di Presidente e Fondatore dell’Earthshot Prize, dunque Kate non è indispensabile.

Tra i vari impegni, il prossimo 24 giugno il Principe prenderà parte all’evento “Leading With Impact” dove verranno riconosciuti i meriti dei finalisti dell’Earthshot Prize 2025. E intanto ha visitato con Cate Blanchett un laboratorio chimico che produce tinture tessili sostenibili.