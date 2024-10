Kate Middleton salta il viaggio con William. “Nuovo ricovero in ospedale”

Kate Middleton non accompagnerà William in Sudafrica a novembre. "Deve tornare in ospedale per degli esami medici"

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton non accompagnerà William il prossimo 6 novembre in Sudafrica dove presenzierà ai Earthshot Prize Awards. Era plausibile dato che ha da poco terminato la chemioterapia. Ma secondo la giornalista spagnola, Concha Calleja, la Principessa del Galles deve sottoporsi agli esami di controllo alla fine di questo mese e potrebbe essere sottoposta anche a un’altra operazione.

Kate Middleton, perché non accompagna William in Sudafrica

Kate Middleton non volerà a Città del Capo con suo marito William il prossimo 6 novembre. Dunque, il Principe del Galles parteciperà da solo agli Earthshot Prize Awards. Una decisione che non stupisce, in considerazione del cancro che ha colpito la Principessa. È ancora troppo presto perché possa sobbarcarsi un viaggio ufficiale all’estero.

Kate, nel video dello scorso settembre in cui ha annunciato la fine chemioterapia preventiva, aveva detto che sarebbe tornata gradualmente al lavoro. E così sta facendo. La sua agenda è molto leggera e fino ad ora non si è mai mostrata a un evento pubblico. Ha invece partecipato a delle riunioni a porte chiuse a Windsor e ha incontrato, con Will, Liz, la ragazza di 17 anni malata di tumore. Solo di questo appuntamento per altro sono state pubblicate delle foto ufficiali.

Ci si aspetta di vedere la Principessa del Galles al Remembrance Day, ma sicuramente non era previsto almeno nei prossimi mesi un viaggio all’estero. Kate sta dando priorità alla sua salute, il suo obiettivo è quello di stare bene e di tenere lontano il cancro. D’altro canto, non è nemmeno la prima volta che William partecipa da solo agli Earthshot Prize Awards. Lo scorso anno sua moglie restò a casa, perché George stava sostenendo gli esami in quel periodo.

La conferma che Kate non accompagnerà William in Sudafrica arriva poco dopo la notizia che Re Carlo non parteciperà alla conferenza sul clima Cop29, perché questa si terrà pochi giorni dopo il suo ritorno dal viaggio in Australia, previsto dal 18 al 26 ottobre, durante il quale sospenderà le cure contro il cancro, e sarebbe uno sforzo troppo grande per il Sovrano compiere un altro viaggio all’esterno, in considerazione delle sue condizioni di salute.

“Kate Middleton di nuovo ricoverata in ospedale”

Ma secondo quanto rivelato Concha Calleja, c’è un motivo preciso per cui Kate non può andare in Sudafrica a inizio novembre. “Sarà ricoverata in ospedale alla fine di questo mese [ottobre]. Ha finito le cure per il cancro, ma deve fare degli esami medici. Se tutto andrà bene potrebbe sottoporsi ad una nuova operazione chirurgica“.

Calleja è nota per aver fatto numerose indiscrezioni nei mesi scorsi sulla salute di Kate, che però non sono mai state confermate. La giornalista afferma che la Principessa del Galles è stata ricoverata d’urgenza due giorni dopo Natale ed è stata operata il 27 dicembre, perché la situazione era grave.

“Questa data è importante – spiega – perché è quando le è stato diagnosticato il cancro che forse già era presente dalla fine del 2022, ma non è stato scoperto prima. I sintomi di cui soffriva Kate, nausea, vertigini, giramenti di testa, erano molto generici e spesso quando era sotto stress lamentava questi disturbi”. Ha sostenuto anche che Kate ha seguito una terapia oncologica alternativa in America, ma l’informazione è stata smentita.