Ama scrivere e comunicare emozioni e punti di vista. È laureata in "Lingue e letterature straniere", ma da anni è nel mondo della scrittura.

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Le condizioni di salute di Kate Middleton hanno tenuto col fiato sospeso i sudditi inglesi e i suoi tanti ammiratori per tutti i primi mesi del 2024, in cui la Principessa è, dapprima, scomparsa dalla scena pubblica e, in seguito, ha annunciato di avere scoperto di avere un tumore. Gli ultimi aggiornamenti sullo stato di salute della futura Regina d’Inghilterra hanno dato un po’ di respiro a tutti quelli che la amano e il video inedito, condiviso insieme alle notizie sulla sua guarigione, ha dato la possibilità ai sudditi di dare uno sguardo sulla vita privata della coppia Reale.

In quell’occasione, Kate Middleton aveva annunciato che, presto, avrebbe ricominciato a prendere parte ai suoi impegni ufficiali e così è stato, infatti, di recente, la futura Regina d’Inghilterra, ha preso parte, accanto al marito William, a un incontro speciale al Castello di Windsor. Kate Middleton ha voluto incontrare di persona Liz Hatton, una ragazza affetta da tumore, e lei, in seguito, ha raccontato le sensazioni, che ha provato accanto ai Principi di Galles.

Kate Middleton, le parole di Liz Hatton

Dopo mesi fuori dai riflettori, ancora una volta, Kate Middleton ha donato ai suoi sudditi un aggiornamento su sé stessa, condividendo degli scatti di un momento davvero speciale per lei. La Principessa d’Inghilterra, infatti, ha voluto incontrare nel Castello di Windsor una diciassettenne, Liz Hatton, che ha, di recente, scoperto, di soffrire di un tumore aggressivo e raro.

La giovane suddita, appassionata di fotografia, è stata scelta per immortalare la Cerimonia di Investitura, che ha avuto luogo nel famoso Palazzo Reale inglese il 2 ottobre 2024. In seguito, però, i Principi del Galles hanno chiesto di conoscerla di persona, come Liz Hatton ha raccontato al Times: “Quando siamo arrivati, c’è stato detto che il principe ci avrebbe salutato velocemente. Quindi ho pensato ‘Ok, ciao, sarà così. Ma poi eravamo seduti nella piccola area sul divano, e all’improvviso loro sono entrati e abbiamo pensato ‘Oh!, mi sono sentito molto onorata’”.

La gradita ospite dei futuri sovrani ha raccontato che la coppia l’ha fatta, subito, sentire a suo agio e che ha scambiato con Kate Middleton alcune chiacchiere. Le due hanno conversato, infatti, sulla loro passione in comune, la fotografia e, in particolare, sui tipi di lenti che utilizzano per scattare le loro foto. Ma le due si sono anche confrontate sul tipo di chemioterapia a cui è sottoposta Liz Hatton e la Principessa l’ha voluta abbracciare.

Liz Hatton, l’accoglienza a Palazzo

Liz Hatton, ospite, dei Principi del Galles, al Castello di Windsor, il 2 ottobre 2024, ha raccontato la sua giornata speciale, svelando di essersi trovata davvero molto bene. I genitori dell’adolescente hanno aggiunto che, anche la cucina del Palazzo Reale, ha fatto tutto il suo meglio per mettere a suo agio l’ospite, chiedendo in anticipo il suo piatto preferito per prepararglielo. Si tratta di una torta al limone.

Anche dopo il fatidico incontro, che si trovava nella lista dei desideri della diciassettenne, lo staff dei futuri sovrani ha continuato a stare vicino alla giovane fotografa: “Lo staff del palazzo ci chiama ogni giorno per verificare che stiamo bene. E io dico ‘Sì’. Onestamente non ho mai visto Liz così viva come questa settimana”.