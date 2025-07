Kate Middleton salta la partita di polo di William: deve trovare il suo equilibrio

Kate Middleton ha bisogno di ritrovare se stessa dopo il tumore che l'ha colpita. Per questo ha deciso di non presenziare alla partita di polo del marito

IPA Kate Middleton

La presenza di Kate Middleton agli eventi pubblici della Corona Inglese non è più così scontata. La Principessa del Galles, infatti, ha fortemente diminuito i suoi impegni mondani da quando ha scoperto di essere affetta da un tumore e, anche dopo aver finito le cure per la terribile malattia, la futura Regina ha deciso di prendersi i suoi spazi e di pensare a se stessa, rispettando i ritmi della sua completa guarigione.

Così è stato anche di recente quando la moglie di William d’Inghilterra ha scelto di non presentarsi alla partita di polo del marito, un evento a cui in passato non faceva mai mancare la sua presenza.

Kate Middleton, l’assenza alla partita di William

L’assenza di Kate Middleton a diversi impegni ufficiali della Monarchia Britannica ha fatto spesso preoccupare i suoi sudditi, che hanno temuto che non si fosse ripresa del tutto dal tumore che l’ha colpita. Ma la Principessa del Galles si assenta spesso anche da eventi che riguardano in prima persona la sua famiglia, come accaduto di recente, quando ha scelto di non presenziare alla partita di polo di William d’Inghilterra, che ha avuto luogo all’interno della manifestazione Out-Sourcing Inc. Royal Charity Polo Cup 2025.

Si tratta di un evento organizzato dal Guards Polo Club di Windsor, che persegue delle cause benefiche molto amate dai futuri sovrani, e che ha avuto luogo l’11 luglio 2025. Di consueto Kate Middleton ha sempre presenziato alla manifestazione caritatevole, ma da quando ha annunciato a tutti di essersi ammalata, l’abitudine di presenziare all’evento sportivo è cambiata. Già nel 2024, infatti, la Principessa non ha tifato per il marito all’evento sportivo e, anche nel 2025, i sudditi sugli spalti non hanno potuto godere della sua presenza.

Sembra che, ancora una volta, Kate Middleton abbia giustamente scelto di mettere sé stessa al primo posto e di pensare alla sua salute. Negli ultimi giorni, infatti, la Principessa del Galles è stata presente a un importante evento della Corona Britannica e, adesso, ha scelto di riposarsi dagli impegni gravosi degli ultimi giorni.

Kate Middleton sceglie il riposo

Kate Middleton ha spiegato chiaramente, in una delle sue ultime uscite pubbliche, che il percorso per ritornare alla precedente normalità, dopo il tumore che ha dovuto affrontare, è ancora lungo. La Principessa del Galles si è raccontata senza filtri durante un incontro con i suoi sudditi, avvenuto presso una clinica di cura dei tumori e riabilitazione per chi ha già affrontato questa malattia. In quell’occasione la futura sovrana ha rilasciato delle dichiarazioni senza filtri su come ci si sente dopo essere passati da quest’importante percorso.

Kate Middleton ha svelato che ha bisogno di ritrovare il proprio equilibrio e, probabilmente, per questo motivo la Principessa del Galles ha deciso di non partecipare all’ultima partita di polo del marito. La futura sovrana, di recente, ha partecipato in prima persona all’accoglienza di Emmanuel e Brigitte Macron a Londra, ricevendo la coppia in aeroporto e prendendo parte alla sfilata in carrozze e al pranzo al Castello di Windsor. La futura sovrana è stata presente anche al Banchetto di Stato in onore della coppia presidenziale.