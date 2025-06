Kate Middleton diventerà Regina d'Inghilterra, ma per ricoprire questo ruolo ha dovuto modificare un'abitudine che ha provato a correggere per anni

Fonte: IPA Kate Middleton

Kate Middleton è certamente uno dei volti più noti della Casa Reale inglese e un vero e proprio pilastro per la prestigiosa istituzione. Anche se non è nata con il sangue blu, la moglie del Principe William è la Royal più amata dai suoi sudditi che, soprattutto negli ultimi anni, hanno ulteriormente apprezzato la sua discrezione e la capacità d’affrontare con eleganza anche le situazioni più difficili.

Ma, anche se perfetta per il suo ruolo da futura Regina d’Inghilterra, sembra che la Principessa abbia dovuto affrontare un piccolo problema all’inizio della sua avventura come membro della Famiglia Reale Inglese. La moglie di William d’Inghilterra, infatti, avrebbe avuto un’abitudine non gradita agli altri Royal e non adatta al suo ruolo.

Kate Middleton, l’abitudine che ha corretto

Kate Middleton diventerà la prossima Regina d’Inghilterra visto che il marito, William del Galles, è primo in linea di successione al trono inglese. La Principessa ha dimostrato in diverse occasioni di essere pronta a ricoprire quest’importante ruolo e di saper conquistare il favore dei suoi sudditi.

Ma per raggiungere la perfezione che tutti le attribuiscono adesso, Kate Middleton ha dovuto lavorare a lungo sulle sue abitudini, correggendone una non gradita alla Casa Reale inglese. Si trattava dell’abitudine della Principessa di chiacchierare e d’intrattenersi a lungo con i suoi interlocutori, come svelato da lei stessa in occasione del 90esimo compleanno della defunta Regina Elisabetta: “Penso che ci sia una vera e propria arte nelle passeggiate pubbliche, tutti in famiglia mi prendono in giro perché passo troppo tempo a chiacchierare, quindi credo di dover ancora imparare qualcosa di più e ottenere qualche altro consiglio, immagino”.

Secondo l’etichetta, infatti, durante gli incontri con i sudditi per strada, i membri della Famiglia Reale Inglese non dovrebbero concedersi dei selfie e non dovrebbero parlare con la stessa persona per troppo tempo. Quest’ultima regola sarebbe stata quella più difficile da rispettare, almeno all’inizio, per Kate Middleton. Ma anche di recente la Principessa del Galles ha mostrato questo lato del suo carattere in due diverse occasioni speciali.

Kate Middleton attesa dal Principe William

Kate Middleton ama intrattenersi con le persone mentre scambia con loro delle chiacchiere. Così è stato anche a un evento storico come il matrimonio tra il Principe Ereditario Al Hussein di Giordania e la Principessa Rajwa, avvenuto nel 2023, quando il Principe William si è visto costretto a richiamare l’attenzione della moglie, intenta a conversare a lungo con la neo coppia, nel momento dei saluti iniziali a tutti gli ospiti.

Ma anche in occasione dell’ultima Pasqua, Kate Middleton si è attardata a parlare con i sudditi, quando già gli altri membri della sua famiglia si trovavano più avanti ad attenderla. Certamente la Principessa del Galles ha provato negli anni a correggere questa sua caratteristica peculiare, ma sembra che ancora il suo cambiamento non si sia del tutto completato.

D’altro canto anche la capacità di parlare con persone di ogni età e ceto sociale e di mostrarsi vicina ai sudditi è un’abilità essenziale per una futura Regina e la moglie di William d’Inghilterra certamente possiede quest’attitudine.