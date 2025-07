IPA Kate Middleton

Kate Middleton si sta ancora riprendendo dal tumore che l’ha colpita lo scorso anno e dalla terapia a cui si è dovuta sottoporre. La Principessa del Galles, infatti, non ha ancora ripreso i normali suoi impegni per la Monarchia Inglese e non si mostra spesso in pubblico. Di recente la futura Regina ha deciso di recarsi in una clinica di trattamento e riabilitazione dal cancro e di svelare la sua opinione su quello che devono affrontare le persone afflitte da questa terribile malattia. La Principessa del Galles ha mostrato un lato di sé inedito, intrattenendosi con premura al fianco degli ospiti dell’ospedale di Colchester.

Ma ben presto Kate Middleton sarà nuovamente protagonista di un evento pubblico molto importante per la Monarchia Inglese. La Principessa del Galles, infatti, sarà al centro della visita di stato che verrà effettuata a breve dal Presidente francese Emmanuel Macron e dalla moglie Brigitte. Secondo il programma del momento diplomatico ad accompagnare la coppia presidenziale ci saranno proprio Kate Middleton e William d’Inghilterra.

Kate Middleton accoglie Emmanuel e Brigitte Macron

Kate Middleton rappresenta certamente non solo il presente ma anche il futuro della Monarchia Inglese, visto che da Principessa del Galles è certamente uno dei volti più amati della Corona ed è destinata a diventare Regina, quando salirà al trono il marito William d’Inghilterra. Malgrado i suoi recenti problemi di salute, la nuora del sovrano viene scelta per ricoprire ruoli di grande importanza nei momenti cruciali della Monarchia Inglese.

Dopo essere stata presente al Trooping the Colour 2025 con un completo verde tiffany, ben presto Kate Middleton si mostrerà nuovamente in pubblico con una nuova passeggiata in carrozza. Secondo quanto è trapelato, infatti, la Principessa del Galles è stata inclusa nel programma della prossima visita diplomatica del Presidente francese e della consorte a Londra. In particolare Kate Middleton sarà impegnata insieme al marito in una passeggiata in carrozza con la coppia presidenziale.

I Principi del Galles da programma accoglieranno l’8 luglio 2025 Emmanuel e Brigitte Macron in una base area a ovest di Londra e da lì cominceranno la passeggiata per le vie di Windsor, dove verranno accolti da Re Carlo III e dalla Regina Camilla.

La visita di stato francese

Emmanuel e Brigitte Macron arriveranno l’8 luglio a Londra per una visita ufficiale e per loro è stata organizzata una passeggiata in carrozza con i Principi del Galles, a cui si uniranno in seguito anche il sovrano e la consorte. Il capo di stato francese non verrà accolto a Buckingham Palace perché il castello sta subendo dei lavori di ristrutturazione, ma non mancheranno gli onori per celebrare la visita diplomatica.

Il corteo di carrozze, infatti, verrà accolto dalla guardia d’onore e dalla banda del reggimento per il momento degli inni nazionali. In seguito sarà la volta di una sfilata militare e di un pranzo in grande stile all’interno dello storico castello. Il Presidente francese e la moglie visiteranno in seguito l’Abbazia di Westminster per rendere omaggio alla Tomba del Milite Ignoto. La sera, invece, la Famiglia Reale Inglese terrà un banchetto di stato in onore degli ospiti.