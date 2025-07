IPA Kate Middleton

Da quando ha sposato il Principe William d’Inghilterra nel lontano 29 aprile 2011, Kate Middleton è riuscita a ritagliarsi uno spazio sempre più importante all’interno della Famiglia Reale Inglese, arrivando a raggiungere il ruolo centrale che ricopre adesso. La futura Regina, infatti, è una delle figure più amate dai sudditi e con il suo charme e la sua capacità di comunicare con i sudditi, arricchisce ogni evento pubblico della Corona Inglese.

Così è stato anche di recente quando la Principessa del Galles è stata scelta per accogliere, insieme al marito, Emmanuel e Brigitte Macron all’aeroporto e, in seguito, ha affascinato tutti con il suo look al Banchetto di Stato in onore della coppia presidenziale. Ma sembra che Re Carlo III abbia intenzione di affidare un nuovo compito alla nuora, che rappresenterebbe la “ciliegina sulla torta” della sua famiglia.

Kate Middleton, prossimo impegno di stato

Kate Middleton ha ricominciato a prendere parte ad alcuni eventi della Corona Inglese, dopo aver subito uno stop forzato per sottoporsi alle cure per il tumore che l’ha colpita. La Principessa del Galles, però, mette ancora in primo piano la sua salute, come è giusto che sia, scegliendo a volte d’assentarsi da eventi importanti per pensare a ritrovare il suo equilibrio che, come ha svelato lei stessa di recente, non è facile da recuperare dopo quanto le è accaduto.

Di recente, infatti, Kate Middleton non ha presenziato alla partita di polo del marito William, mentre ha dato il suo supporto al sovrano per l’accoglienza dei coniugi Macron a Londra. Secondo l’esperta della Famiglia Reale Inglese, Jennie Bond, la Principessa del Galles avrà un ruolo importante anche nella prossima visita di stato del Presidente Donald Trump nel Regno Unito: “Catherine sarà la ciliegina sulla torta per un uomo vanitoso come Donald Trump. Essere visto con lei sarà come avere la polvere d’oro negli occhi. E sono sicura che sarà lì a massaggiare il suo ego nel modo più diplomatico, sottile e regale possibile”.

Le altre donne fondamentali per il sovrano

Accanto a Kate Middleton, altre due donne della Famiglia Reale Inglese sono state impegnate in prima persona nella visita di stato francese. Si tratta della Principessa Anna e di Birgitte, duchessa di Gloucester. Secondo l’esperta di Monarchia Inglese, le due esponenti della Corona saranno nuovamente presenti quando Donald e Melania Trump sbarcheranno a Londra: “Sono sicura che Birgitte sarà di nuovo presente quando il Presidente Trump verrà nel Regno Unito. Dopo così tanti anni nella Famiglia Reale, conosce bene i dettagli di una visita di Stato. E anche la Principessa Reale avrà un ruolo chiave, come sempre. È davvero il braccio destro del Re; la sua confidente, la sua spalla”.

Secondo l’ex corrispondente della BBC le due donne avrebbero delle caratteristiche comuni molto importanti: “Nessuna delle due cerca di essere al centro dell’attenzione, anche se spesso lo sono. Vogliono che l’attenzione sia rivolta all’attività, alla causa o alla campagna in corso. Ed entrambe hanno un unico obiettivo: sostenere l’istituzione della monarchia. Anna e Birgitte sono pilastri della Monarchia. Lavorano sodo… Quasi evitano la pubblicità e si limitano a fare il loro lavoro. In silenzio e con un atteggiamento professionale. E questo è di grande aiuto per il Re”.