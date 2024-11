Kate Middleton, William in Sudafrica accolto come un Re. Ma lui pensa solo a lei

Fonte: IPA William in Sudafrica

William è arrivato in Sudafrica, senza Kate Middleton ancora troppo provata dal cancro che l’ha colpita lo scorso inverno. Il Principe del Galles ha avuto un’accoglienza calorosa, ma il suo pensiero è rivolto a sua moglie che vorrebbe tanto lì con lui.

William in Sudafrica senza Kate Middleton

Il viaggio in Sudafrica di William è iniziato ieri pomeriggio. Il primo impegno si è svolto a Città del Capo, in attesa della scintillante cerimonia di premiazione degli Earthshot Prize Awards che si svolgerà la sera del 6 novembre. E già si sente la mancanza di Kate Middleton che non ha potuto accompagnare il marito, come fece invece qualche anno fa a New York.

La Principessa del Galles, che ha finito la chemioterapia lo scorso settembre, non è ancora in grado di sostenere viaggi così lunghi e impegnativi. Per ora il suo ritorno al lavoro è graduale e si è limitato riunioni a porte chiuse al Castello di Windsor e a una breve trasferta pomeridiana con suo marito verso metà ottobre.

William, accoglienza trionfale

A Città del Capo William è stato accolto trionfalmente, proprio come un Re. Anche se in patria un altro scandalo si sta abbattendo su di lui e su suo padre Carlo per alcuni guadagni, che si aggirano intorno ai 60 milioni, da affitti di case e strutture più o meno fatiscenti.

Fonte: IPA

Ma il Principe del Galles non commenta e si focalizza sulla sua missione green in difesa dell’ambiente, mentre il suo cuore è tutto rivolto a Kate. Will ha quindi tenuto un discorso rivolgendosi ai 120 ragazzi ambientalisti provenienti da tutta l’Africa e dal Sud-est asiatico che hanno partecipato al primo Earthshot Prize Climate Leaders Youth Programme e li ha incoraggiati e spronati nel loro lavoro, convinto che cambieranno il mondo con le loro azioni.

I 100 futuri leader, di età compresa tra 18 e 25 anni, sono stati selezionati tra un bacino di circa 2.000 candidature provenienti da 50 delle 54 nazioni africane. A questi se ne sono aggiunti atri 20 dall’Asia, poiché lo scorso anno la cerimonia degli Earthshot Prize Awards si è tenuta a Singapore.

William, il fascino del Principe con la barba

Intanto, William fa strage di cuori tra le fan che lo hanno accolto a Città del Capo. Insieme alla barba è cresciuto anche il suo fascino. In pochi avrebbero scommesso sul successo del suo nuovo look che andava a mettersi direttamente in competizione con quello di suo fratello Harry, il Principe ribelle. E invece Will piace più che mai.

Fonte: IPA

D’altro canto, il suo primo look sudafricano è molto azzeccato: completo blu, senza cravatta, con camicia verde oliva che ricorda l’obiettivo green del suo viaggio.

William ha avuto modo di parlare con alcuni di questi leader del futuro, tra cui la designer Xolile Mabuza che crea borse riciclando pneumatici e l’attrice Nomzamo Mbatha.

Fonte: IPA

Kate Middleton, William pensa solo a lei

Ma Kate non deve essere gelosa. Anche se William è impegnato a chilometri di distanza, non fa che pensare a lei. Gli manca sua moglie e non è un caso che poco prima di partire ha voluto dedicare un pensiero proprio a lei.

L’Africa è una terra che gli è cara, perché gli ricorda il suo amore per Kate. “L’Africa ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore: come luogo in cui ho trovato conforto da adolescente, dove ho chiesto a mia moglie di sposarmi e, più di recente, come fonte di ispirazione per la fondazione dell’Earthshot Prize”, ha raccontato William che ha definito il continente che lo ospita come “una seconda casa” e quando parla di casa non può che pensare a Kate.