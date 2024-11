Kate Middleton sostituisce Camilla malata e si prepara al viaggio in Italia

Kate Middleton è precettata per sostituire Camilla al Remembrance Day se la Regina non dovesse riprendersi in tempo. E intanto pianifica il viaggio in Italia

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton sta molto meglio e si sta preparando per affrontare i grandi impegni istituzionali del prossimo anno, tra cui il viaggio in Italia che era programmato per la scorsa primavera ma che è stato rinviato a causa del cancro. Intanto, nei prossimi giorni, potrebbe essere chiamata a sostituire la Regina Camilla, costretta ad annullare i prossimi impegni a causa di un’infezione al torace. Ma procediamo con ordine.

Kate Middleton sostituisce Camilla

Buckingham Palace ha comunicato il 5 novembre che Camilla ha un’infezione al torace e che i medici le hanno consigliato di prendersi qualche giorno di riposo. La Regina sarà sostituita da Birgitte, Duchessa di Gloucester per l’annuale appuntamento Field of Remembrance presso l’Abbazia di Westminster, il 7 novembre. Ma la grande incognita resta la cerimonia della Remembrance Sunday che si tiene per commemorare il contributo dei militari e delle donne in servizio militare e civile britannico e del Commonwealth nelle due guerre mondiali e nei conflitti successivi.

In questa occasione, la Regina e la Principessa del Galles, vestite di nero con la spilla a forma di papavero rosso, compaiono l’una accanto all’altra sul balcone del cenotafio. A causa del cancro la presenza di Kate Middleton quest’anno resta ancora una incognita, ma, stando a fonti vicine al Palazzo, è sta precettata perché Camilla rischia di non esserci a causa dell’infezione di cui si sa molto poco. È probabile che si risolva con qualche giorno di riposo e con una terapia specifica, ma Buckingham Palace si prepara al piano B che prevede la presenza obbligatoria della moglie di William.

Kate Middleton è tornata in palestra

Intanto, Kate pare stia migliorando giorno dopo giorno e la sua vita è tornata gradualmente alla normalità, anche se non sarà mai più come prima. Robert Jobson, autore del best-seller Catherine: Principessa del Galles ha dichiarato: “Da quanto ho capito, Catherine sta molto bene. È tornata ad allenarsi in palestra e a fare tutte le cose che voleva fare”.

Ma appunto l’autore mette in evidenza come il tumore abbia cambiato le prospettive di Lady Middleton. “La vedremo molto più spesso ma adotterà la filosofia del “less is more”, selezionando con cura le sue apparizioni pubbliche per ottenere il massimo impatto.

Le sue apparizioni pubbliche saranno meno ma più qualitative: “Piuttosto che viaggiare in tutto il paese tutto il tempo, come faceva prima, penso che si concentrerà su eventi più impattanti. Farà le cose che ritiene più importi, perché non vuole ammalarsi di nuovo”.

Kate Middleton, il viaggio in Italia

Sempre secondo Jobson, Kate sta pianificando dei viaggi all’estero. Adesso non ha potuto unirsi a William in Sudafrica e questo le è spiaciuto moltissimo.

Ma tra i prossimi tour, prevede anche una visita ufficiale in Italia, su richiesta del Foreign Office. Il viaggio era previsto nei primi mesi del 2024, ma la malattia ha bloccato la Principessa e il tour sarà ripianificato per il 2025.

“Riprenderanno a viaggiare e mi aspetto che facciano almeno un tour l’anno prossimo”, ha spiegato Robert. “Mi aspetto un viaggio in Canada o da qualche altra parte, e l’Italia è il tipo di viaggio che potrebbero fare in due o tre giorni”

“Catherine – ha proseguito – potrebbe benissimo fare un paio di cose da sola in modo che William possa restare a casa con i bambini. Il Re avrà sicuramente parlato con Catherine di quanto si sentisse sollevato dal suo recente tour all’estero, ma lei farà le cose a modo suo. La sua malattia è stata un’esperienza che le ha cambiato la vita; ha cambiato il modo in cui vive la sua vita e penso che farà le sue scelte. La sua priorità è ancora la sua famiglia.”