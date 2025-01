Kate Middleton, il giorno più bello per William è senza di lei

Fonte: Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton messa in un angolo da suo marito William? Sembra proprio di sì. Travolto dall’entusiasmo il Principe del Galles si è lasciato andare a una battuta esagerata durante una visita ai laboratori della NatureMetrics a Guildford: “Questo è il giorno più bello della mia vita“. Peccato che né sua moglie né i suoi figli erano con lui. Ma nessuno crede che lo abbia pensato in senso assoluto.

Kate Middleton, la battuta infelice di William

Kate Middleton ha voluto accompagnare William lo scorso 27 gennaio alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto. La Principessa del Galles si è presentata con un look a lutto e una collana di perle dall’alto valore simbolico, che è già andata esaurita.

Per ora non ha in programma altre uscite questa settimana, ma come è diventata sua consuetudine, si riserva all’ultimo di comunicare se prenderà parte a un evento oppure no.

Così, mentre Kate resta a casa a badare ai bambini e a prendersi cura di sé, visto che il cancro è in remissione, ma non è ancora debellato, William prosegue coi suoi impegni di Corte.

Il Principe del Galles è andato quindi in visita ai laboratori della NatureMetrics a Guildford. Forse un tempo Kate lo avrebbe accompagnato, dato che l’appuntamento prevedeva l’incontro con dei giovani allievi e un laboratorio da fare con loro, attività molto gradite dalla Principessa.

William si è trovato assieme a un gruppo di ragazzi per prelevare dei campioni di DNA dall’acqua di uno stagno, per NatureMetrics, finalista del premio Earthshot, di cui è patrono. Mentre erano intenti a fare il loro lavoro, i bambini hanno iniziato per gioco a schizzare con l’acqua i giornalisti presenti e il Principe si è unito a loro, commentando: “Mi sembra un’ottima idea“.

Will per un attimo è tornato bambino anche lui e si è divertito come non mai a prendere a gavettoni i giornalisti, tanto che si è lasciato andare a una battuta sopra le righe: “Questo è il giorno più bello della mia vita“. Davvero era in preda all’entusiasmo per lasciarsi andare così, soprattutto considerando che Kate non era accanto a lui.

Fonte: PA Media

Ma in quella battuta c’è lo spirito infantile che William ha evidentemente ancora conservato in sé, malgrado tutte le responsabilità che ha e poi forse è stato un modo di sfogare lo stress accumulato negli scorsi mesi, durante i quali sua moglie e suo padre stavano affrontando il cancro.

Kate Middleton, William fa esperimenti in laboratorio

Terminato l’esperimento all’aria aperta, il Principe è passato ai laboratori interni. Per accedervi ha dovuto indossare un camice e dei guanti. Un membro del personale ha dichiarato che hanno dovuto preparare a William un camice extra lungo, a causa della sua altezza.

Fonte: PA Media

Nel laboratorio il Principe del Galles ha visto come lavorano i ricercatori ed è stato coinvolto in prima persona rimanendo affascinato dai loro progetti e complimentandosi per l’importanza di quanto stanno facendo per l’ambiente e l’umanità.

Poi rivolgendosi a una scienziata ha scherzato: “Riuscirete a trovare il mostro di Loch Ness?“. Lei ha risposto: “Ci hanno provato da tutto il mondo, ma per ora hanno trovato solo anguille. Potrebbe trattarsi di un’anguilla molto grande”.