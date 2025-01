Kate Middleton, la rivincita su William dopo la battuta imbarazzante

Fonte: PA Media Kate Middleton

Kate Middleton si è presa la sua rivincita su William dopo la battuta infelice del marito durante un’uscita pubblica in settimana senza di lei.

Kate Middleton, la battuta infelice di William

Kate Middleton infatti giovedì 30 gennaio è andata in Galles per fare visita a un centro pediatrico di cui è patrona e successivamente a un’azienda tessile locale. Il giorno prima suo marito William era stato impegnato in un tour in un laboratorio scientifico della NatureMetrics a Guildford dove aveva partecipato ad alcune ricerche sul DNA contenuto nell’acqua di uno stagno insieme a dei bambini.

Il Principe si era fatto trascinare dai piccoli spruzzando acqua contro a dei giornalisti e si è talmente divertito da definire quel momento come “il giorno più bello della mia vita”, peccato che era solo senza Kate.

Kate Middleton, imbattibile tra i bambini e la rivincita su William

Sua moglie però si è presa la sua rivincita divenendo protagonista di una visita molto emozionante tra i piccoli pazienti dell‘hospice pediatrico Ty Hafan nel Galles meridionale di cui è diventata patrona, ereditando il ruolo prima da Diana e poi da Re Carlo.

La Principessa infatti si è intrattenuta coi bambini, ospiti del centro, giocando con loro, dipingendo le mani per lasciare la sua e le loro impronte nel muro delle mani. I piccoli pazienti purtroppo sono affetti di gravi malattie che non danno lunghe aspettative di vita. Ma Kate ha saputo far vivere a loro una giornata speciale che difficilmente dimenticheranno.

Kate è imbattibile nel relazionarsi coi bambini. Ha sempre avuto una propensione per il mondo dell’infanzia, è patrona di diverse associazioni che si occupano del benessere dei più piccoli e del sostegno dei genitori per permettere loro di crescere i propri figli nel migliore dei modi. In questo, la sensibilità della Principessa del Galles è superiore a quella di William ed è molto vicina a quella di Diana.

Fonte: PA Media

In questo senso, Lady Middleton ha fatto dimenticare la battuta infelice del marito, anche se detta con leggerezza e spensieratezza e certo non voleva in alcun modo sminuire od offendere la moglie.

Kate Middleton, il primo giorno intero fuori casa dopo il cancro

Oltre alla visita al centro pediatrico, la Principessa nello stesso giorno si è recata presso un’azienda tessile della zona, che rappresenta un’eccellenza nel settore.

È la prima volta, da quando è tornata al lavoro dopo il cancro, che Kate sta fuori casa un intero giorno per impegni di Corte e senza William.

Fonte: PA Media

Kate Middleton, la normalità è ancora lontana

Malgrado ciò e malgrado il fatto che si è mostrata in pubblico due volte questa settimana, non vuol dire che la Principessa sia tornata a pieno ritmo al lavoro.

Gli assistenti affermano che gli impegni di questa settimana non sono un “modello” per i prossimi mesi e che non è ancora “tornata completamente al lavoro”. La sua agenda, precisa il Palazzo, varierà di settimana in settimana.

Tuttavia, “non vede l’ora di concentrarsi su due temi che le stanno a cuore”, hanno sottolineato le fonti, riferendosi agli impegni del 30 gennaio.