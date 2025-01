Kate Middleton come Diana, emozionante visita tra i bambini con l’abito da 19 euro

Fonte: PA Media Kate Middleton

Kate Middleton è stata nominata patrona di un centro pediatrico, dove è arrivata per incontrare i bambini affetti da patologie gravi che riducono le loro aspettative di vita. La Principessa del Galles ha ereditato da Diana questo ruolo ed è stata protagonista di una visita emozionante tra i bimbi, dove si è presentata con il suo abito di Zara da 19 euro.

Kate Middleton, seconda emozionante uscita della settimana

Questa è la seconda uscita che Kate Middleton intraprende in settimana. Lunedì 27 gennaio infatti ha accompagnato William alla cerimonia di commemorazione delle vittime dell’Olocausto.

Anche la visita all’hospice pediatrico è stata particolarmente toccante. Kate si è intrattenuta coi piccoli ospiti del centro e con i loro genitori. Ha giocato coi bimbi, ha suonato le maracas e ha lasciato l’impronta della sua mano nel “muro delle mani” a ricordo del suo passaggio e del suo sostegno al centro.

La giornata di impegni della Principessa del Galles si è conclusa con la visita in un’azienda tessile che rappresenta un’eccellenza nel settore.

Fonte: PA Media

In ogni caso, si ritiene che la serie di impegni reali di questa settimana non indichi che Kate sia tornata completamente al lavoro, ma che stia proseguendo la sua graduale ripresa dei doveri ufficiali.

Kate Middleton sulle orme di Diana

Kate ha ereditato da Diana e da Re Carlo il ruolo di patrona dell’hospice pediatrico Ty Hafan nel Galles meridionale. Questo centro è stato uno degli ultimi patrocini di Lady D. e fu completato pochi anni dopo la sua morte nel 1997.

Solo l’anno scorso, una nuova ala per le famiglie in lutto e per il personale in cerca di sollievo nei momenti difficili è stata aperta con l’aiuto di una donazione di uno degli ex assistenti di Diana, Patrick Jephson. Nel 1999 divenne patrono dell’hospice Carlo che ha lasciato l’incarico in favore di Lady Middleton.

Kate Middleton, l’abito di Zara da 19 euro

Kate si è presentata all’appuntamento indossando il suo abito in pied de poule, bianco e nero, con un fiocco al collo, tanto amato da Diana, maniche lunghe con leggero sbuffo e gonna lunga fino alle caviglie, che aveva già sfoggiato durante un impegno reale a Bradford nel gennaio 2020 e di nuovo nel 2021.

Il vestito è di Zara e attualmente costa 16 sterline (originariamente 89,99 sterline), ossia 19 euro in saldo. Kate lo ha abbinato a un cappotto bianco e a delle décolleté nere.

Fonte: Pa Media

Kate Middleton gioca coi piccoli pazienti

Irfon Rees, amministratore delegato di Ty Hafan, ha affermato: “Siamo profondamente onorati che Sua Altezza Reale la Principessa del Galles sia diventata patrona di Ty Hafan ed è stato un vero piacere accogliere Sua Altezza Reale nel nostro hospice per la prima volta oggi. Come nostra patrona, Sua Altezza Reale sarà fonte di ispirazione per i bambini con patologie che riducono la vita e per le loro famiglie, per il nostro personale e i nostri volontari dedicati e per tutti coloro che ci sostengono così generosamente”.

Fonte: PA Media

E in effetti la Principessa del Galles si è intrattenuta con alcuni piccoli ospiti, giocando con loro, facendosi disegnare la mano sul muro e poi colorarla. È stato un momento molto emozionante per tutti vedere Kate divertirsi con loro, ascoltarli nelle loro storie. Lady Middleton da sempre è molto attenta all’infanzia ed è patrona di diverse associazioni a sostegno dei bambini, fin da quando ha sposato William nel 2011.