Kate Middleton, William colpito da un grave lutto. “Scomparso a 47 anni”

Kate Middleton e William colpiti da un lutto: è morto per cancro un ex collega del Principe del Galles. Già da un decennio lottava con il tumore

Fonte: Getty Images Kate Middleton e William

Kate Middleton e William sono stati colpiti da un grave lutto. Infatti, è morto a soli 47 anni, il sergente di volo Zach Stubbings, ex collega del Principe del Galles. A rendere ancora più drammatica la situazione il fatto che il pilota sia deceduto a causa di un tumore.

Kate Middleton, morto a 47 anni di cancro l’ex collega di William

Il sergente Zach Stubbings è morto lo scorso gennaio, ma solo ora lo si è appreso. Pare che William e Kate Middleton siano rimasti molto impressionati dalla prematura scomparsa dell’uomo, non solo perché era un collega del Principe del Galles, ma anche dalle circostanze della morte.

A Stubbings era stato diagnosticato un mieloma multiplo, un tumore che colpisce il midollo osseo e le plasmacellule, contro il quale aveva lottato per anni. Quasi certamente non si tratta dello stesso cancro che ha colpito Kate lo scorso anno. Ma lei e William possono immaginare le paure e le sofferenze che la famiglia del sergente ha provato per tutto il tempo delle cure che, purtroppo, nel suo caso non sono state in grado di sconfiggere il tumore. Forse alla notizia della sua scomparsa, i Principi del Galles hanno rivissuto l’incubo dei mesi scorsi, quando Kate si stava sottoponendo alla chemioterapia.

Il sergente Stubbings prestò servizio nella RAF contemporaneamente al Principe, quando era di stanza come pilota di elicotteri di ricerca e soccorso presso la RAF Valley, Anglesey, tra il 2010 e il 2013. In un’intervista rilasciata nel maggio 2024 descrisse William come “straordinario e brillante” e si aspettava grandi cose da lui una volta sul trono. Ma Stubbings non potrà vivere quel momento.

Al sergente di volo della RAF fu detto che gli restavano dieci anni di vita quando, nel 2011, gli fu diagnosticato un cancro, dopo aver prestato servizio per 15 anni nella RAF, nove dei quali trascorsi inalando i gas di scarico tossici degli elicotteri Sea King. A seguito della diagnosi il Ministero della Difesa britannico gli concesse un risarcimento.

Intanto, è in corso un’indagine per determinare il numero di militari che hanno ricevuto una diagnosi di cancro dopo aver prestato servizio nei reparti di volo.

Kate Middleton, la carriera di aviatore di William

Per diversi anni William è stato un pilota della RAF, tanto che dopo il matrimonio con Kate nel 2011, la coppia visse fino al 2013, anno della nascita di George, ad Anglesey, dove il Principe era di stanza.

Will e Kate in quel periodo affittarono da Lord e Lady Meyrick una casa colonica con quattro camere da letto nella tenuta di Bodorgan, dotata di accesso privato alla spiaggia e vista sulla foresta di Newborough.

Successivamente, il Principe si unì all’East Anglian Air Ambulance da dove si dimise nel 2017 per concentrarsi sui suoi doveri reali. A gennaio 2025, William è diventato patrono del College of Paramedics e ha partecipato alla sua conferenza inaugurale sulle emergenze e le terapie intensive a Birmingham.