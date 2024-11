Kate Middleton, l’unica regola che si rifiuta di seguire in fatto di look

Kate Middleton si ispira nei look a Lady Diana ma si rifiuta di rompere il protocollo come fece lei indossando il colore proibito

Kate Middleton

Kate Middleton non ha mai avuto problemi con il protocollo. Ma c’è una regola, imposta da Lady Diana, che si rifiuta di seguire e riguarda il colore nero.

Kate Middleton maniaca del protocollo

Nella prima e unica uscita pubblica dopo l’annuncio della fine della chemioterapia, Kate Middleton si è presentata con un cappotto bordeaux di Alexander McQueen che ha lanciato la tendenza del momento. La Principessa del Galles è molto attenta agli abiti che indossa, perché non solo definiscono la sua immagine, ma veicolano dei messaggi precisi.

Kate Middleton, la regola di Diana che rifiuta

Insomma, Kate ha fatto proprie le lezioni della Regina Elisabetta che adottava sempre colori sgargianti perché la Sovrana deve essere sempre ben visibile e distinguersi dagli altri. Se Lady Middleton ha seguito le orme della nonna di suo marito William in fatto di dress code, quando si parla di stile però la sua ispiratrice è naturalmente Lady Diana.

La compianta suocera ha rivoluzionata tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta non solo il suo guardaroba, fin troppo bon ton e baby agli inizi del suo matrimonio con Carlo, ma anche il gusto di un’epoca, contribuendo non poco a svecchiare la Monarchia. Insomma, vestitoni, fiorellini, pecorelle e via dicendo sono finiti nella naftalina, mentre ha dato il ben venuto a tubini, tailleur pantaloni, camice col fiocco dal taglio originali e abiti da sera sofisticati ma senza i volumi eccessivi dei suoi primi vestiti, a cominciare da quello del suo matrimonio.

Diana ha indubbiamente ispirato Kate che in qualche modo si è lasciata guidare dal suo esempio, traducendolo nelle tendenze attuali. Eppure c’è una regola di Lady D che si rifiuta di seguire. La Principessa del Galles di oggi non indossa mai il nero, in questo seguendo la tradizione ben più antica di Corte.

Il colore nero è riservato solo agli abiti di lutto. Abbiamo visto Kate in nero per il funerale del Duca di Edimburgo e poi per tutto il periodo di lutto appunto, seguito alla morte della Regina Elisabetta. E si presenta in nero una volta l’anno in occasione del Remembrance Day. Ma in tutte le altre occasioni quel colore è bandito.

In realtà, Lady Middleton qualche volta indossa abiti che hanno una stoffa a sfondo nero. Ad esempio quello magnifico sfoggiato alla prima londinese di Top Gun: Maverik aveva una bordatura bianca oppure presentano ricami e decori che vivacizzano il colore scuro di base.

Lady Diana e i look total black

Al contrario, Diana a un certo punto si è ribellata al protocollo di Corte e in più di un evento di gala ha indossato look total black. La prima volta fu nel 1981 durante una serata a Palazzo dove era presente anche Grace Kelly. Poco dopo il suo fidanzamento con Re Carlo, indossò uno splendido abito da ballo lungo fino a terra. Fu una scelta coraggiosa, considerando che si trattava del suo primo evento pubblico dopo essere diventata la moglie del futuro Sovrano britannico.

Dieci anni dopo, in un’intervista per la sua biografia, Diana ricordò l’evento di raccolta fondi e raccontò che Carlo era furioso perché lei aveva optato per il colore scuro. Ha detto che quando l’ha vista, ha commentato: “Solo le persone in lutto indossano il nero!“. Malgrado ciò si vestì svariate volte di nero. Per esempio in Germania nel 1985 e alla Casa Bianca e anche poco prima di morire nel 1997.