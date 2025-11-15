Kate Middleton, la paura più grande per George e Louis: “Le stesse dinamiche”

Kate Middleton è molto preoccupata che George e Louis si possano ritrovare nella stessa situazione di William e Harry. "Ci sono le stesse dinamiche"

Kate Middleton è molto preoccupata che i suoi figli maschi, George e Louis, possano vivere una situazione simile a quella di William e Harry. I suoi sforzi come madre sono volti a evitare che si creino quelle gelosie e frustrazioni che hanno causato incomprensioni e invidie fino alla rottura totale dei rapporti tra suo marito e suo cognato.

Kate Middleton non sopporta la situazione tra William e Harry

Kate Middleton vive in prima persona le sofferenze causate dalla tensione che si è creata tra William e Harry e probabilmente sente anche la mancanza del cognato, visto che era molto legato a lui.

Anche se suo marito non si fida più del fratello e non vuole più avere niente a che fare con lui, sa che questa situazione lo fa molto soffrire, perché fino a qualche anno fa erano quasi inseparabili.

D’altro canto, Kate è anche consapevole che William e Harry sono arrivati a questo punto non solo per colpa di Meghan Markle che è stata la causa ultima della rottura. Ma la frattura era già in atto da tempo. I due fratelli covavano gelosie e invidie fin da piccoli, perché inevitabilmente il trattamento nei loro confronti era molto diverso.

A Palazzo quello che contava veramente era il figlio maggiore di Carlo e Diana, in quanto destinato a diventare Re. E Harry era sempre messo in secondo piano. La Principessa ne era consapevole, ma non è riuscita a proteggerlo dalle logiche dei Corte. Non a caso, temeva che un giorno i suoi figli si separassero nel peggiore dei modi, come di fatto è accaduto.

Ebbene Kate è decisa a non ripetere gli stessi errori di Diana e Carlo e William è perfettamente d’accordo con lei, perché non vuole che i suoi figli soffrano come sta soffrendo lui.

Kate Middleton, la più grande preoccupazione per i figli

Se Charlotte, la secondogenita dei Principi del Galles, è in parte protetta dalle rivalità dei fratelli perché, in quanto Principessa, avrà un ruolo e dei compiti ben definiti come Anna, la figlia della Regina Elisabetta, diverse sono le dinamiche tra George e Louis.

William e Kate sono consapevoli che le vite dei loro figli prenderanno direzioni diverse e che il loro compito è prepararli per quello che spetterà loro in futuro. Dunque, inevitabilmente l’educazione di George sarà diversa da quella di Louis.

Non solo, il loro primogenito avrà sempre un ruolo privilegiato a Palazzo, in quanto erede al trono, mentre Louis dovrà semplicemente essergli di supporto e restare inevitabilmente un passo indietro da lui.

Proprio per questo, la Principessa del Galles intende far comprendere ai suoi figli che queste differenze riguardano solo gli incarichi che andranno ad assumere quando saranno adulti, ma che entrambi valgono allo stesso modo ma semplicemente avranno ruoli differenti nella Monarchia.

Kate Middleton, parla un amico di William

Naturalmente, il compito genitoriale di William e Kate è molto difficile in questo senso. Anche perché alcune dinamiche tra fratelli sembra inevitabile che si ripropongano attraverso le generazioni.

Un amico di scuola di William ha infatti raccontato che il Principe del Galles e Harry soffrivano molto del fatto che le vicende sentimentali dei loro genitori erano tutti i giorni sui giornali: “Era il periodo in cui Diana era in prima pagina sui giornali ogni giorno. Tutti sapevano tutto quello che stava succedendo, ed era semplicemente imbarazzante”.

Parlando dei due fratelli ha raccontato che William “è sempre stato molto gentile e sensato. Sapeva esattamente quali fossero le sue responsabilità. Harry era molto più esuberante: molto divertente, ma molto più esuberante “. E poi ha fatto un paragone azzardato con George e Louis: “Sono sicuro che oggi ci sia esattamente la stessa dinamica”.

In effetti, pare che abbia proprio ragione. In pubblico George appare molto educato, quasi timido e schivo, mentre suo fratello minore Louis è scatenato, non riesce a stare fermo. Persino sua sorella Charlotte non manca di sgridarlo davanti a tutti.

