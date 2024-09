Kate Middleton, ultime notizie: l’adorabile soprannome che usa con la figlia Charlotte

Fonte: IPA Kate Middleton e William

I titoli ufficiali della famiglia reale britannica sono ben noti, ma, nel segreto delle stanze private, a porte chiusa, i suoi membri usano termini meno formali e più familiari. Alcuni di questi sono molto dolci e divertenti, soprattutto se ad usarli sono figure altere come la Principessa del Galles, Kate Middleton, o suo marito, il Principe William. Anche la Principessa Charlotte ha un soprannome divertente che la mamma ama usare in privato.

Il soprannoma che Kate usa con Charlotte

Charlotte Elizabeth Diana, è questo il nome completo dell’unica figlia di William e Kate, nata il 2 maggio 2015. Non c’è però voluto molto prima che i suoi orgogliosi genitori trovassero delle dolci abbreviazioni per chiamarla in famiglia. Uno dei soprannomi preferiti da Kate è Poppet. Pupazzo, in italiano. Si è scoperto per la prima volta nel 2018, quando è stata vista fare shopping con George e Charlotte al The Range. Un altro acquirente raccontò ad un giornale britannico che a un certo punto Charlotte, che allora aveva tre anni, era seduta sul pavimento del negozio, spingendo mamma Kate a dirle: “Alzati, pupazzo”.

Non è l’unico soprannome di famiglia di Charlotte. Durante una visita allo stadio di Windsor Park nell’Irlanda del Nord nel 2019, l’influencer Laura-Ann Barr, rivelò che la Principessa del Galles si riferiva a sua figlia come Lottie piuttosto che Charlotte durante la loro conversazione. Si pensa che i compagni di scuola di Charlotte la chiamino anche Lottie Wales, in riferimento ai titoli dati ai suoi genitori da Re Carlo quando morì la Regina.

Secondo Katie Nichol, William e Kate hanno definito Charlotte la Principessa Guerriera a causa della sua personalità “esuberante”. Inoltre, si dice che William usi il nome mignonette quando si riferisce a sua figlia, un vezzeggiativo francese. I genitori hanno cognomi anche per gli altri figli. E George ha un soprannome particolarmente insolito, ispirato a un marchio britannico di bustine di tè. Quando i suoi amici iniziarono ad abbreviare Prince George in PG, William e Kate apparentemente fecero il passo logico successivo e lo soprannominarono Tips.

Il soprannome del piccolo Louis e quello di William

Anche il figlio più piccolo, protagonista di tanti divertenti momenti anche pubblici della famiglia reale, ha un suo tenero soprannome. Questo si è scoperto nel 2023, rivelato dalla stessa Principessa Kate. Mentre la famiglia faceva volontariato con un gruppo scout come parte del Big Help Out – un’iniziativa di volontariato a livello nazionale in onore dell’incoronazione di Re Carlo – si presero un po’ di tempo per arrostire i marshmallow su un fuoco. Mentre porgeva a Louis un bastone, Kate fu sentita dire: “Mettilo nel fuoco, Lou Bug.” Anche il principe William ha i suoi soprannomi, incluso quello datogli dalla defunta madre Diana: Wombat.

Disse a riguardo: “Tutto è iniziato quando avevo due anni. Mi è stato giustamente detto perché non riesco a ricordare così lontano. Ma quando siamo andati in Australia con i nostri genitori e il vombato, sai, è l’animale locale. Quindi praticamente mi hanno chiamato così, non perché assomiglio a un vombato, o forse sì?!”

E William era in realtà responsabile di uno dei soprannomi più insoliti della defunta regina, Gary. Secondo il Daily Mail, mentre William giocava a Buckingham Palace da bambino, inciampò e cadde e chiamò aiuto. Ma invece di gridare “Nonna”, ha chiamato “Gary”, con grande confusione di tutti i presenti. Un articolo riporta: “Un ospite che era andato ad aiutare ha chiesto chi fosse Gary, supponendo che fosse un membro della famiglia reale. ‘Io sono Gary’, rispose la Regina. “‘Non ha ancora imparato a dire Nonna’ .”