Fonte: IPA Charlotte, George e Louis del Galles

Kate Middleton e William d’Inghilterra sono a tutti gli effetti il presente e il futuro della Monarchia Inglese, ma non solo perché alla morte di Re Carlo III diventeranno a tutti gli effetti i sovrani del Regno Unito, ma anche perché, già da adesso, impersonano la corona britannica e spesso sostituiscono il Re negli impegni ufficiali.

Ma accanto ai Principi del Galles, anche i loro tre figli, George, Louis e Charlotte, sono molto seguiti dai sudditi inglesi e dagli ammiratori della Monarchia Inglese e aiuteranno i genitori in futuro nel loro compito reale.

I tre Principini si godono, almeno per adesso, una vita lontana da occhi indiscreti e sembra che abbiano scelto un nomignolo davvero particolare per la Regina Camilla.

George, Louis e Charlotte del Galles, il soprannome per Camilla

George, Louis e Charlotte del Galles riescono sempre ad attirare l’attenzione dei sudditi e dei fotografi di tutto il mondo in ogni loro apparizione pubblica. La Principessina, in particolare, è già una vera è propria trendsetter e le sue acconciature e i suoi look sono d’ispirazione per le mamme di tutto il mondo. Ma anche i due figli maschi di William d’Inghilterra e Kate Middleton sono spesso sotto i riflettori, soprattutto per le loro espressioni buffe e per le marachelle del minore dei due.

Anche se sono tra i bambini più conosciuti nel mondo, poco è noto sulla vita privata di George, Louis e Charlotte del Galles e dei loro genitori. Ogni tanto trapela qualche dettaglio a riguardo e sembra che, al di là della perfezione e della rigidità che viene mostrata in pubblico, i tre Principini abbiano scelto un soprannome davvero particolare per denominare la Regina Camilla, moglie del loro nonno, Carlo III.

Secondo quanto riportato dal Daily Mirror sembra che i piccoli di casa chiamino la prima donna d’Inghilterra GaGa, così come farebbero anche i suoi stessi nipoti. La moglie del Re avrebbe rivelato questo particolare alla stessa Lady Gaga, durante la Royal Variety Performance del 2016: “I miei nipoti mi chiamano GaGa. Non so se è perché pensano che io lo sia! È divertente, ma è comunque molto dolce”.

Gli altri soprannomi reali

George, Louis e Charlotte del Galles avrebbero scelto un soprannome molto particolare per la Regina Camilla, mentre ne utilizzerebbero uno più comune per la compianta Diana, che sarebbe semplicemente definita: “Nonna Diana”. Per Re Carlo, invece, il soprannome sarebbe stato influenzato dal suo titolo: “Nonno Galles”. Sembra che anche la Regina Elisabetta II chiamasse in modo simile il suo stesso nonno: “Nonno Inghilterra”.

Il Principe George aveva un modo particolare di chiamare la compianta Regina, come sarebbe stato svelato dalla stessa Kate Middleton nel 2016: “George ha solo due anni e mezzo e la chiama ‘Gan-Gan’. Lascia sempre un piccolo regalo o qualcosa del genere nella loro stanza quando andiamo a trovarli e questo dimostra il suo amore per la famiglia”.

Sembra invece che William d’Inghilterra usasse chiamare da piccolo la sua amata nonna con un nome molto insolito: “Gary”, perché non riusciva ancora a pronunciare la parola nonna.