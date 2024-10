Kate Middleton, nel letto con lei non dorme solo William

Kate Middleton e William condividono il loro letto con un terzo incomodo e non è uno dei loro figli. A confessarlo è stato il Principe del Galles

Kate, il bacio dolcissimo con William alla Royal Charity Polo Cup (con un ospite d'eccezione)

Kate Middleton non dorme sola con William. Infatti, lei e suo marito condividono il letto con qualcun altro e non si tratta di uno dei loro figli. A confessarlo è il Principe del Galles che ha raccontato cosa accade di notte in casa sua.

William, la confessione sulle notti con Kate Middleton

William si è lasciato andare a una confessione privata mentre si trovava in visita al Duchy College in Cornovaglia, dove ha avuto un incontro ravvicinato con il cane di una persona presente all’evento, Louise Harland. Durante uno scambio di battute il Principe ha raccontato una abitudine che condivide di notte con sua moglie Kate Middleton, rivelando che con loro dorme Orla, il loro amato cocker spaniel.

La conversazione doveva restare una confidenza privata, ma Louise Harland ha rivelato quanto il Principe di Galles le ha confessato: “[William] ha detto che il suo cagnolino dorme sul letto con loro di notte, con lui e Kate . (…) [ Era] assolutamente innamorato del mio cagnolino. Mi ha chiesto di che razza fosse perché non ne ha mai incontrato uno così”. “È un Cockerjack, quindi è un incrocio un po’ unico”, gli ha spiegato Louise che poi ha anche raccontato come William avesse trovato le orecchie del suo cane Jacks adorabili, “molto morbide” e lo ha accarezzato con tanto amore.

Chi è Orla, la cagnolina di William e Kate Middleton

D’altro canto, lui e Kate adorano i cani e hanno un grande amore per Orla. Quest’ultima è diventata un membro ufficiale della loro famiglia nel 2020. È un dono di James Middleton, infatti Orla è figlia di Luna, la cagnolina del fratello di Kate, ed è arrivata pochi mesi dopo la morte di Lupo, il precedente cane dei Principi del Galles.

Orla ha fatto il suo debutto nel 2022, comparendo in un ritratto ufficiale per il compleanno della Principessina Charlotte.

Orla non è apparsa molto spesso. Ma, sempre nel 2022, ha accompagnato William e Kate alla Royal Charity Polo Cup. Il suo nome, Orla, ha un qualcosa di regale, perché in celtico significa “principessa dorata”.

In ogni caso, la cagnolina non è l’unico animale domestico a casa di William e Kate. A rivelarlo è stato ancora una volta il Principe. All’inizio di quest’anno durante un’apparizione alla Woodgate Valley Urban Farm, William ha infatti raccontato che i suoi tre figli, George, Charlotte e Louis, hanno una civetta domestica che spesso dimenticano di pulire.