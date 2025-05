Kate Middleton e William allargano la famiglia: la gioia dei principini

Fonte: IPA Kate e William

Una splendida notizia per Kate e William: i Principi del Galles hanno dato il benvenuto a dei bellissimi cuccioli nella loro famiglia. Una piccola gioia dopo i momenti difficili vissuti da Kate e suo marito, accolta con grandissimo entusiasmo dai piccoli George, Charlotte e Louis.

I nuovi arrivati nella famiglia di Kate e William

Kate e William allargano la famiglia. Non si tratta di una quarta gravidanza per la Principessa, bensì di un gruppo di bellissi cuccioli. Secondo quanto riportato dal The Sun, infatti, l’amata cagnolina della coppia, Orla, una cocker spaniel nera, ha dato alla luce dei piccoli di recente: “La mamma e i cuccioli stanno bene”, ha riferito una fonte al giornale.

Il Principe e la Principessa del Galles, insieme ai loro tre figli — il principe George, 11 anni, la principessa Charlotte, 10 anni, e il principe Louis, 7 anni — sono entusiasti dei cagnolini e sperano di poterli tenere tutti, ha aggiunto l’insider. Buckingham Palace non ha ancora confermato la notizia di questo nuovo arrivo in famiglia.

Chi è Orla, la cagnolina di Kate e William

I Principi del Galles hanno ricevuto la loro cagnolina Orla in regalo nel 2020, dopo che il cane di James Middleton, fratello di Kate, aveva dato alla luce sei piccoli cuccioli. Due anni dopo, è stato rivelato nei ritratti per il settimo compleanno della principessa Charlotte che la famiglia aveva battezzato la cagnolina come Orla. Il nome, di origine celtica, vuol dire “principessa dorata”.

Orla è entrata a far parte della famiglia poco prima della morte del cane di Kate e William, Lupo, avvenuta nel novembre 2020. Anche Lupo era un cocker spaniel nero, ed era stato regalato alla famiglia in un momento difficile, quando il Principe del Galles stava per partire per le Isole Falkland per una missione di sei settimane.

Da quando si è trasferita a Buckingham Palace, Orla ha partecipato a diversi eventi familiari, accompagnando Kate a vedere il principe William giocare nella Royal Charity Polo Cup nel luglio 2022, e facendo una breve apparizione nei ritratti per alcuni compleanni della principessa Charlotte. Insomma, è un membro della famiglia a tutti gli effetti.

Kate Middleton e l’amore per gli animali

Kate Middleton ha parlato in più occasioni della sua grande passione per gli animali, trasferitale dalla sua famiglia. Lei stessa si è fatta promotrice della campagna Five Big Questions, pensata per ribadire l’importanza di trascorrere del tempo all’aria aperta proprio circondati da natura ed animali. Nel corso delle celebrazioni per il St. Patrick Day, inoltre, aveva voluto regalare qualche carezza a Seamus, il levriero irlandese che funge da mascotte del reggimento Irish Guards, di cui Kate Middleton è colonnello onorario.

Gli unici animali che sembrano non piacere alla Principessa del Galles sembrano essere i cavalli: nel corso di un’intervista con l’autrice australiana Kathy Lette, ha infatti dichirato di essere allergica al loro pelo. Una vera e propria sfortuna, considerando che diversi membri della Royal Family, inclusa la compianta Regina Elisabetta II e suo marito William, nutrono una grande passione per gli sport equestri. Che, chissà, potrà essere ereditato da uno dei tre figli della coppia.