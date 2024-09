Sofia di Svezia incinta del quarto figlio: l’annuncio ufficiale

Fonte: IPA Sofia di Svezia

Sofia di Svezia e suo marito Carlo Filippo aspettano il quarto figlio. Il Royal Baby nascerà a febbraio 2025 e sarà ottavo in linea di successione. Il Palazzo ha dato l’annuncio ufficiale.

Sofia di Svezia aspetta il quarto figlio

Dunque, la Principessa Sofia è incinta per la quarta volta. Nel messaggio ufficiale rilasciato dal Palazzo si legge: “Le Loro Altezze Reali il Principe Carlo Filippo e la Principessa Sofia sono lieti di annunciare che la Principessa aspetta il loro quarto figlio”.

L’annuncio ufficiale della gravidanza

Il messaggio prosegue con alcuni dettagli sulla gravidanza: “La Principessa Sofia si sente bene e la nascita è prevista per febbraio 2025. Durante l’autunno non sono previsti cambiamenti nel programma pubblico della Principessa Sofia”. Davvero un lieto annuncio per la Famiglia Reale svedese che vede crescere il numero dei suoi eredi, anche se il bebè in arrivo è solo ottavo nella linea di successione al trono.

Il messaggio è accompagnato da una foto di Carlo Filippo e di Sofia. I due guardano sorridenti l’obiettivo, lei si appoggia teneramente a lui. Sullo sfondo ci sono delle montagne e un lago che danno l’idea di un luogo molto rilassante.

Carlo Filippo e la successione al trono

Infatti, suo papà Carlo Filippo, considerato uno dei Principi più belli d’Europa, pur essendo l’unico figlio maschio del Re Carlo Gustavo XVI e della Regina Silvia non ha diritto di ereditare la Corona. La sua storia è piuttosto curiosa. Infatti ha detenuto il titolo di Principe ereditario solo per sette mesi, dal 13 maggio 1979 al 1 gennaio 1980, quando fu introdotta una nuova legge che privilegiava la primogenitura assoluta. Dunque, il futuro Monarca svedese sarà sua sorella maggiore, Vittoria. Attualmente è quarto nella linea di successione, dopo il nipote Oscar.

Carlo Filippo ha sposato Sofia, ex attrice e showgirl, il 13 giugno 2015 nella cappella reale del Palazzo di Stoccolma. La coppia ha già tre figli, il principe Alexander, di otto anni, il principe Gabriel, di sette anni, e il principe Julian, di tre anni e a febbraio nascerà il loro quarto bambino.

Nel fine settimana, la coppia ha partecipato alle nozze della principessa Märtha Louise di Norvegia e dello sciamano Durek Verrett. La notizia arriva pochi giorni prima della visita della coppia reale a Värmland, ducato del Principe, prevista dal 4 al 5 settembre. Evidentemente la gravidanza non poteva più essere nascosta.