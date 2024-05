Carlo Filippo di Svezia, il principe più avvenente d’Europa

Fonte: Getty Images Carlo Filippo di Svezia

Il Principe Carlo Filippo di Svezia, che sta per compiere 45 anni, in passato si è posizionato spesso nei primi posti tra i royals più belli del pianeta, nelle classifiche stilate dai vari magazine internazionali. Forbes, ad esempio, nel 2008, ha posizionato il Principe al nono posto. In quest’ultimo periodo lo stanno scoprendo anche molti utenti sui social, in modo particolare su TikTok.

L’hashtag #PrinceCarlPhilip ha oltre 111 milioni di visualizzazioni e i commenti sotto ai video sono tutti molto lusinghieri nei confronti del Principe. Per lo stesso hashtag su Instagram si contano oltre 41.000 post pubblicati. “Letteralmente il principe azzurro e diventa sempre più bello con l’età. Il reale più affascinante del mondo”, ha detto una fan entusiasta sotto ad un video.

Erede al trono per pochi mesi

Il Principe Carlo Filippo è nato al Palazzo Reale di Stoccolma il 13 maggio 1979 ed è il secondo figlio del Re e della Regina di Svezia, già genitori di Vittoria. Quando è nato il Principe, in Svezia vigeva ancora la legge salica che escludeva le donne dalla linea di successione al trono. Carlo Filippo è quindi nato Principe ereditario di Svezia, anche se aveva una sorella maggiore.

Tuttavia, erano già in atto piani per spostare la legge di successione svedese verso la primogenitura assoluta, questo significa che la corona sarebbe passata al figlio maggiore del monarca, indipendentemente dal sesso. Il cambiamento fu ufficializzato nel gennaio 1980, facendo diventare Vittoria, Principessa ereditaria e futura regina di Svezia. Il fratellino, che all’epoca aveva 7 mesi, è passato dietro di lei nella linea di successione. Nel 1982 è nata anche la sorella minore, la Principessa Madeleine, che ha preso il posto dietro al Principe Carlo Filippo nella linea di successione al trono.

Fonte: Getty Images

Ogni anno il Principe Carlo Filippo svolge una serie di incarichi ufficiali per conto di suo padre, il Re. Il Principe ha un rapporto particolarmente stretto con il Värmland, il ducato che gli è stato assegnato da Carlo Gustavo quando è nato, e visita spesso la zona, sia in veste ufficiale che privata.

Carlo Filippo partecipa alle principali cerimonie di Stato, come la festa per la Giornata Nazionale, e alle celebrazioni della corte reale, come ad esempio le visite dei capi di Stato stranieri. Recentemente, insieme alla moglie Sofia, ai genitori e alla sorella maggiore Vittoria, ha ricevuto i reali danesi in visita in Svezia.

Una formazione da Principe

Il Duca di Värmland è stato educato in Svezia prima di addestrarsi con la Marina svedese nel 2004. È tornato, poi, a scuola per studiare design grafico alla Forsberg School di Stoccolma e ha proseguito gli studi negli Stati Uniti presso la National Geographic Society di Washington D.C. e la Rhode Island School of Design.

Dopo gli studi, il Principe ha esposto alcune fotografie da lui scattate insieme al fotografo Mattias Klum all’interno della mostra A Glimpse of Paradise, allestita al Museo Gustavianum di Uppsala e al Waldemarsudde di Stoccolma.

Il Principe ha completato la sua formazione militare mentre studiava economia aziendale all’Università della Difesa svedese. Oggi, Carlo Filippo è un ufficiale di riserva del corpo anfibio svedese, con il grado di Maggiore.

Fonte: Getty Images

Dal 2008, il Principe ha iniziato a studiare agricoltura e silvicoltura, facendo esperienze lavorative in alcune località, tra cui la tenuta di Stenhammar. Dal 2009 al 2012, si è formato come agronomo presso l’Università svedese di Scienze Agrarie di Alnarp.

Una lunga formazione molto variegata che gli ha dato la possibilità di conoscere molte realtà e di seguire progetti diversi sia da privato cittadino, sia da rappresentante della Corona.

Il colpo di fulmine per un ex modella

Per quanto riguarda la vita privata, dopo la rottura della sua storica relazione con la PR Emma Pernald, con la quale è stato legato per circa 10 anni, il Principe è diventato uno scapolo d’oro, ma lo stato di grazia non è durato a lungo.

Nel giugno 2014 Carlo Filippo ha annunciato il suo fidanzamento con Sofia Hellqvist, un’ex modella, e un anno dopo la coppia si è sposata nel Palazzo Reale di Stoccolma.

Fonte: Getty Images

I due si sono incontrati per la prima volta durante un pranzo con amici comuni e Sofia ha definito l’incontro “amore a prima vista”. “La prima cosa che ho notato di Carlo Filippo è che sembrava molto umile”, ha dichiarato Sofia al canale svedese TV4 in un’intervista che è stata rilasciata dalla coppia, poco prima delle nozze. Carlo Filippo parlando della futura moglie ha esclamato: “Soprattutto è bella e ha degli occhi stupendi. Ma è anche una donna fantastica. È una persona a modo e ha una personalità meravigliosa. Ci sono così tante cose belle da dire su di lei”.

“Non credo di aver mai conosciuto la magia dell’amore prima di incontrare Sofia”, ha aggiunto il Principe, “ma da quando l’ho incontrata, ho visto come l’amore può cambiare una persona”.

Il primo figlio di Carlo Filippo e Sofia, il Principe Alexander, è nato nel 2016, il secondo, il Principe Gabriel, è nato nel 2017, seguito dal terzo figlio, il Principe Julian, nel 2021. Alexander e Gabriel hanno ereditato i trattamenti di “Sua Altezza Reale” alla nascita, ma il loro nonno, il Re Carlo Gustavo, nel 2019, ha deciso di toglierli.

La scelta, oltre ai figli del Principe Carlo Filippo e della Principessa Sofia, ha riguardato anche i tre figli della Principessa Madeleine e di suo marito Christopher O’Neill. La decisione presa per rendere più snella e moderna la monarchia ha significato che i cinque nipoti non dovranno più svolgere mansioni lavorative ufficiali in futuro e non avranno più appannaggi, pur rimanendo membri della famiglia reale.

Il cambiamento non ha interessato invece i due nipoti che sono nella linea diretta di successione al trono, ovvero la Principessa Estelle e il Principe Oscar, figli della Principessa ereditaria Vittoria e del marito, Daniel Westling.

Fonte: Getty Images

“Oggi il Re ha annunciato la decisione che i nostri figli non ricoprono più la carica di Altezza Reale. Lo vediamo come un fatto positivo, perché Alexander e Gabriel avranno scelte più libere nella vita”, hanno scritto Carlo Filippo e Sofia su Instagram. “Manterranno i loro titoli di principe e i loro ducati, Södermanland e Dalarna, che apprezziamo e di cui siamo orgogliosi. La nostra famiglia ha forti legami con entrambi i luoghi e manteniamo il nostro impegno”, hanno proseguito.

“Continueremo a concentrarci sui problemi che ci stanno più a cuore. Continueremo anche a sostenere il Re e la Principessa ereditaria – il nostro futuro capo di Stato – e a partecipare alle attività della Casa reale”. Il Principe Julian è nato nel 2021, diventando così il primo dei nipoti del Re a non essere nato con il trattamento di Altezza Reale.

La dislessia e il bullismo

Oltre al lavoro di sostegno alla Corona, il Principe Carlo Filippo e la Principessa Sofia sono coinvolti nel lavoro della Prince Couple’s Foundation, un’organizzazione, fondata il giorno del loro matrimonio, che si occupa di problemi legati alla dislessia e alla sicurezza online per i giovani.

Parlando della dislessia, diagnosticata allo stesso Carlo Filippo durante l’infanzia, il Principe ha raccontato al Sunday Times: “La gente in passato è stata molto dura con me, è terribile non riuscire a pronunciare bene le parole”.

Fonte: Getty Images

Sofia e Carlo Filippo si dedicano molto anche alla lotta contro il bullismo e il cyberbullismo e sull’argomento hanno scritto un libro, “Manuale per genitori con figli online”.

Imprenditore nel campo del design

Il Principe è anche un imprenditore: dal 2012, gestisce un’azienda di design, la Bernadotte & Kylberg, fondata insieme ad un socio. Quando insieme hanno aperto lo studio hanno dovuto affrontare i riflettori, e in un’intervista esclusiva rilasciata ad ottobre 2023 al magazine svedese Dezeen, i due hanno dichiarato che questo li ha spinti a lavorare più duramente. “È stato così fin dall’inizio, nel bene e nel male. Sappiamo che tutto ciò che facciamo sarà guardato con maggiore attenzione”, ha detto il Principe.

Carlo Filippo ha un forte interesse per lo sport, in modo particolare per le gare automobilistiche, e partecipa sempre al Rally di Svezia. Ogni anno, inoltre, presenta la gara “Principe Carlo Filippo Racing Cup” per le giovani promesse del karting.

Fonte: Getty Images

Il suo ruolo di erede al trono è stato molto breve ma Carlo Filippo, quarto in linea di successione, ha un ottimo rapporto con la sorella maggiore Vittoria ed è riuscito a realizzarsi nella vita e a trovare la sua strada e la sua felicità riuscendo a combinare le ambizioni personali con la vita di corte.