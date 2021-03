Carlo e Sofia di Svezia sono di nuovo genitori: è nato il terzo figlio

editato in: da

Sofia di Svezia è mamma per la terza volta

Carlo e Sofia di Svezia sono diventati genitori per la terza volta. A dare il lieto annuncio è la Casa Reale con una nota ufficiale pubblicata sul sito del Palazzo.

Nel documento si legge: “L’ufficio del Maresciallo del Regno è lieto di annunciare che la Sua Altezza Reale, la Principessa Sofia ha dato alla luce un maschio sano, venerdì 26 marzo alle 11.19 al Danderyd Hospital”. E in nota si precisa che mamma e bebè stanno bene.

Sofia e Carlo di Svezia, che si sono sposati nel 2015, hanno altri due figli, Alexander e Gabriel, rispettivamente di 4 e tre anni. Dunque, si aggiunge alla famiglia un altro maschietto il cui nome ancora non è noto.

L’annuncio della terza gravidanza è arrivato nel dicembre 2020, una notizia felice per la Famiglia Reale, alle prese con la pandemia. Per altro la lieta notizia, accompagnata da un ritratto in bianco e nero della coppia, era arrivata poco dopo la comunicazione della loro positività al virus.

La dolce attesa comunque è trascorsa senza problemi. A causa però della pandemia, Sofia di Svezia ha dovuto ridurre i suoi impegni di Corte e non è stato possibile seguire l’evoluzione della sua gravidanza, anche se tenerissime furono le foto ufficiali pubblicate in occasione del Natale in compagnia degli altri due figli.

La Principessa Sofia per altro è sempre stata in prima linea nel sostegno del personale medico e infermieristico, prestando lei stessa servizio come volontaria in ospedale, prima della gravidanza.

Il terzo figlio di Carlo e Sofia è settimo nella successione al trono di Svezia. Il piccolo è il terzo Royal Baby nato in Europa nel 2021, dopo il figlio di Eugenia di York, August, e il figlio di Zara Tindall, Lucas, entrambe le mamme sono nipoti della Regina Elisabetta.

Ora si attende l’arrivo della figlia di Harry e Meghan Markle che dovrebbe vedere la luce in questa primavera, probabilmente la piccola nascerà a Los Angeles, ma difficilmente Carlo, William e Kate Middleton potranno conoscerla di persona.