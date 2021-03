La Regina Elisabetta è di nuovo bis-nonna: Zara Tindall ha avuto il terzo figlio

editato in: da

Chi è Zara Phillips Tindall, la nipote della Regina Elisabetta

La Regina Elisabetta è ancora una volta bis-nonna, sua nipote Zara Tindall ha dato alla luce il terzo figlio, Lucas Philip Tindall. A dare l’annuncio è stato papà Mike che ha raccontato il modo rocambolesco con cui è venuto al mondo sul pavimento del bagno.

Mamma e bebè stanno bene. Il piccolo Lucas è nato domenica 21 marzo, alle 18 (ora inglese) e pesava 3,7 chili. Zara Tindall ha avuto un parto decisamente particolare, infatti il terzogenito non ha aspettato nemmeno che arrivasse in clinica. Infatti ha visto la luce sul pavimento del bagno di casa nella tenuta della nonna, la Principessa Anna, nel Gloucestershire. E la scelta del nome Lucas Philip è un omaggio al bis-nonno, il Principe Filippo, da poco uscito dall’ospedale dopo un mese di degenza.

Mike Tindall è già orgoglioso del suo ometto mentre condivideva la lieta notizia via podcast sulla sua pagina The Good, The Bad and The Rugby e ha definito la moglie, 39 anni, “una guerriera”. Papà Mike ha raccontato i momenti successivi al parto, quando ha portato il bebè al piano di sotto per vedere con lui in tv lo sport, dopo aver tagliato il cordone ombelicale e averlo stretto tra le sue braccia per la prima volta, sentendo il contatto della sua pelle. Le contrazioni sono arrivate la sera prima, spiega Tindall, ma non si aspettavano che Lucas arrivasse così presto.

La coppia ha già altre due figlie, Mia, sette anni, e Lena, due. Quindi Lucas è il primo maschietto di casa. I Tindall hanno deciso di annunciare sia la gravidanza che la nascita del terzogenito in modo non convenzionale, tramite podcast. Mentre per le precedenti dolci attese avevano scelto un approccio più formale, seguendo il protocollo di Corte con comunicati di Buckingham Palace.

La scelta più informale dei neogenitori forse è anche una conseguenza del dramma vissuto da Zara anni fa quando perse per due volte il bambino che stava aspettato a causa di un aborto spontaneo.

Zara, figlia della Principessa Anna, è una delle nipoti preferite dalla Regina Elisabetta, e si è distinta come campionessa di equitazione. Il suo bambino è il secondo Royal Baby nato nel 2021. Lo scorso febbraio Eugenia di York ha partorito un maschietto, August, e ha potuto godersi la sua prima Festa della Mamma che in Gran Bretagna ricorre a marzo.

Sua Maestà aspetta un altro bis-nipote, o meglio una bis-nipote. Infatti, Harry e Meghan Markle sono in attesa di una femminuccia, ma difficilmente la Regina potrà incontrarla di persona dopo le accuse che i Sussex hanno rivolto alla Famiglia Reale, coinvolgendo indirettamente anche Elisabetta.

Ma ora è tempo di festeggiare l’arrivo di Lucas, decimo nipotino di Elisabetta e Filippo e ventunesimo in linea di successione al trono.