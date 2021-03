Eugenia di York, prima festa della mamma: la foto di August su Instagram

editato in: da

Eugenia di York incinta del primo figlio

Eugenia di York festeggia la sua prima festa della mamma con un post speciale, dolcissimo e pieno di ricordi: il primogenito della principessa, August, è nato solo un mese fa ma è arrivato giusto in tempo per darle la gioia di celebrare il giorno dedicato alle mamme in questo 2021 così particolare.

Poche settimane fa era stato dato sempre sui social l’annuncio per comunicare il nome scelto per il nascituro e adesso è già tempo dei primi festeggiamenti. La foto che Eugenia ha deciso di condividere sul suo account Instagram ufficiale mostra il neonato disteso tra i fiori in quello che sembra essere un pic nic di famiglia, ed è una delle primissime foto del bimbo che la Principessa e suo marito Jack Brooksbank hanno scelto di condividere pubblicamente.

Ma c’è di più, Eugenia – per celebrare la festa della mamma – ha deciso di condividere anche un’altra fotografia per lei molto speciale: è un ritratto della sua mamma, Sarah Ferguson, che la tiene in braccio neonata nel marzo del 1990, anno di nascita della principessa.

Sono così emozionata di essere la mamma di August e come potete vedere mi sto godendo la mia prima festa della mamma. Anche io festeggio la mia bella mamma con questa foto. Mi hai insegnato tanto. Buona festa della mamma a tutte.

Le parole di Eugenia celebrano quindi tutte le mamme del mondo, compresa la sua: Sarah Ferguson, Duchessa di York, che è stata sposata dal 1986 al 1996 col Principe Andrea di York (terzogenito della Regina Elisabetta II) ed è mamma di Eugenia e Beatrice. La travagliata unione di Sarah e Andrea – e il chiacchieratissimo divorzio reale – finirono su tutti i giornali nella cronaca degli anni ’90. Questa però è un’altra storia con un epilogo amaro e che si spera essere ben lontano dal destino di Eugenia, che invece appare serena accanto a suo marito Jack, sposato nel 2018.

In questi giorni complicati in cui non si fa altro che parlare dell’intervista di Meghan e Harry rilasciata alla televisione americana tramite Oprah Winfrey (e di tutti i malumori conseguenti), il post di Eugenia che celebra la maternità rappresenta una boccata d’aria fresca in casa Windsor.