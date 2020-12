Sofia e Carlo di Svezia aspettano il terzo figlio: l’annuncio ufficiale

editato in: da

Sofia di Svezia, la terza gravidanza

La Principessa Sofia e il Principe Carlo di Svezia aspettano il terzo figlio. Il Palazzo lo ha comunicato con un annuncio ufficiale pubblicato sul sito della Famiglia Reale.

Dunque, terza gravidanza per la bella Sofia di Svezia che è già mamma di due maschietti, Alexander e Gabriel, nati rispettivamente nel 2016 e nel 2017. Nella nota ufficiale che dà il lieto annuncio si legge: “Le loro Altezze Reali, il Principe Carlo Filippo e la Principessa Sofia hanno il grande piacere di annunciare che stanno aspettando il loro terzo figlio”. E prosegue con un commento personale: “Siamo felici e in attesa. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto al nostro terzo figlio, un fratello per il Principe Alexander e per il Principe Gabriel. Un nuovo piccolo membro della nostra famiglia”.

La Principessa Sofia, si legge nel documento, sta bene e la nascita è prevista tra la fine di marzo e gli inizi di aprile 2021. A corredo dell’annuncio, una dolcissima foto in bianco e nero della coppia che si tiene tra le braccia.

Dunque, un nuovo Royal Baby sta per arrivare nel 2021 e si aggiunge alla lista dei rampolli di Famiglie Reali, pronti a venire al mondo tra qualche mese. Infatti, l’annuncio della terza gravidanza di Sofia di Svezia segue di pochi giorni quello di Zara Tindall, nipote della Regina Elisabetta, anche lei incinta del terzo figlio. Dopo due femminucce, Zara e suo marito Mike sperano nel maschio, ma si vedrà. Infatti, tradizionalmente la Famiglia Reale inglese non rivela mai il sesso di un nascituro fino al giorno del parto. L’annuncio di questa dolce attesa è arrivato in modo del tutto informale da Tindall attraverso un podcast.

Ma il primo Royal Baby che vedrà la luce nel 2021 sarà quello di Eugenia di York, un’altra nipote di Elisabetta che quindi l’anno prossimo diventerà due volte bisnonna.

Tornando alla gravidanza di Sofia di Svezia, l’annuncio è arrivato di sorpresa. Nessuno infatti si aspettava che lei e suo marito Carlo avessero intenzione di allargare la famiglia. Tra l’altro, solo poco tempo fa avevano comunicato di essere risultati positivi al Covid, manifestando leggeri sintomi. Sottoposti al tampone gli altri membri della Famiglia Reale svedese, erano risultati negativi.

Carlo e Sofia, che ha un passato di attrice e showgirl come Meghan Markle, sono sposati dal 2015 e da sempre molto innamorati. La Principessa si è perfettamente integrata nella vita di Corte e quest’anno si è distinta per il suo servizio da volontaria in ospedale.