Estelle e Oscar di Svezia, la foto ufficiale dei nipoti privilegiati di Re Gustavo

Fonte: Getty Images Chi sono Estelle e Oscar di Svezia

Estelle e Oscar di Svezia saranno meno famosi di George e Charlotte d’Inghilterra, ma sono due principini molto amati in patria, e i nipoti privilegiati di Re Gustavo. I bambini, figli della Principessa Vittoria di Svezia, prossima erede al trono, hanno posato per degli scatti ufficiali davvero unici in una occasione importante per il regno, la Festa Nazionale. Le foto sono diventate subito virali in rete.

Re Gustavo di Svezia, gli scatti ufficiali dei nipoti Estelle e Oscar di Svezia

In vista della Festa Nazionale di quest’anno e del cinquecentesimo anniversario dell’elezione del Re a Strängnäs, la famiglia della Principessa ereditaria Vittoria di Svezia ha visitato il castello di Gripsholm, il castello reale più importante e il preferito di suo padre, Re Gustavo. Alla presenza di quasi tutta la Famiglia Reale, il Sovrano ha dato il via alle importanti celebrazioni, in onore del suo avo, Re Gustavo I, eletto il 6 giugno 1523. Quel giorno il paese entrò in una nuova era che avrebbe dato forma allo stato-nazione svedese come lo conosciamo oggi.

E oltre alle foto di rito per i fotografi presenti, il Re ha posato con la famiglia per dei nuovi ritratti reali, e ne ha scelti alcuni esclusivi per i profili social ufficiali della Corona svedese. Si tratta, infatti, di immagini che hanno come soli protagonisti due dei suoi otto nipoti. Parliamo della Principessa Estelle e del Principe Oscar, figli di Vittoria, futura Regina di Svezia, che a sua volta passerà il titolo alla primogenita.

Estelle, undici anni, assomiglia ogni giorno di più a sua madre, ed è magnifica in abito tradizionale. Oscar, invece, ha solo sette anni, ed è davvero grazioso nel suo completo scuro. Il carosello di immagini sui social ha già decine di migliaia di like, e questi scatti, seppur molto formali, strizzano l’occhio alla tradizione di Kate Middleton e del Principe William di postare foto dei loro bambini, i Principi George, Charlotte e Louis.

Chi sono Estelle e Oscar di Svezia

Prima di Kate Middleton e Meghan Markle, c’era un’altra Principessa a popolare le riviste di cronaca rosa, e lei, il sangue blu, lo ha davvero. Parliamo di Vittoria di Svezia, erede al trono e figlia di Re Gustavo e della Regina Consorte Silvia. Dai disturbi alimentari agli amori turbolenti, sono stati anni difficili per Vittoria, sino all’incontro con l’uomo che le ha cambiato la vita, l’ex personal trainer (oggi Principe) Daniel Westling. I due si sono sposati il 19 giugno 2010, nella Cattedrale di Stoccolma.

Fonte: IPA

Da questa unione sono nati Estelle, il 23 febbraio 2012, e Oscar, il 2 marzo 2016. Proprio la primogenita è la seconda in linea di successione, dopo sua madre, e quindi, per la Svezia si prospettano decenni di Monarchia in rosa, dopo secoli di uomini. Infatti, Vittoria di Svezia è stata nominata Principessa ereditaria il 1° gennaio 1980, dopo l’abrogazione della Legge Salica, che impediva alle donne di salire sul trono. Lei e sua figlia saranno le prime Regine (non consorti) di Svezia. Estelle, dunque, pare sia la prediletta di nonno Gustavo, che, nonostante l’età, le starebbe già insegnando molto sulla sua futura vita a Palazzo.