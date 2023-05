Vittoria di Svezia ai Polar dà scandalo con l’abito neon low cost

Fonte: IPA Vittoria di Svezia

Vittoria di Svezia ha rubato la scena a tutti ai Polar Music Prize 2023. Merito (o colpa, che dir si voglia) del suo sgargiante look. La principessa è stata protagonista alla cerimonia del premio musicale internazionale, equiparabile agli Oscar o ai Nobel, con un vistoso abito giallo fluo che ha attirato l’attenzione e fatto chiacchierare parecchio. C’è a chi è piaciuto e chi invece l’ha stroncato senza pietà. L’erede al trono svedese, 45 anni, si è presentata all’evento in compagnia dei genitori, il re Carl Gustaf e la regina Silvia, e del fratello minore Carl Philip accompagnato dalla moglie Sofia. E con la sua mise Victoria ha decisamente oscurato i suoi parenti!

La principessa Vittoria di Svezia veste H&M

Il voluminoso abito in tulle giallo neon sfoggiato dalla principessa Vittoria è una creazione del noto brand low cost H&M. Non è la prima volta che viene indossato da una persona di alto lignaggio: un anno fa lo stesso capo è stato scelto dalla contessa Eloise di Orange-Nassau, figlia della principessa olandese Laurentien. Al contrario di quest’ultima, la principessa svedese ha però optato per una versione allungata dello spacco rispetto al modello originale: un modo sicuramente per mantenere un tocco di sobrietà in più dato il ruolo e le circostanze.

Se Eloise ha preferito abbinare decolleté e pochette color oro, diversa è stata la scelta di Vittoria, che ha voluto accessori rigorosamente neri. Più precisamente scarpe e borse firmate Gianvito Rossi. Tacchi, tra l’altro, già sfoggiati in altre occasioni dalla principessa svedese che, come Kate Middleton, è un’amante del riciclo fashion. Ton sur ton con l’abito per gli orecchini, con una creazione del marchio di bijoux pop Shourouk che Vittoria aveva già mostrato nel 2013.

Al polso della futura regina di Svezia alcuni braccialetti in argento e uno decisamente più particolare, multicolor e in perline, en pendant con il bouquet che porta in mano. Una scelta non casuale: l’accessorio arcobaleno è a sostegno di una delle più importanti iniziative di beneficenza della regina Silvia, la World Childhood Foundation.

Per completare il tutto make up leggero, con uno smokey eyes non troppo accentuato e un velo di rossetto rosa sulle labbra. Vittoria è apparsa davvero raggiante e luminosa.

Che cos’è il Polar Music Prize

Il Polar Music Prize è il più importante premio musicale in Svezia. È stato fondato nel 1989 dal defunto manager degli Abba Stig Anderson (1931-1997). Alla cerimonia di premiazione del 23 maggio 2023, che si è tenuta al Grand Hotel di Stoccolma, Victoria è apparsa insieme ai suoi genitori, il re Carl Gustaf (77 anni) e la regina Silvia (39), nonché suo fratello Carl Philip (44) e sua moglie Sofia (38). Il re ha consegnato i premi ai vincitori Angelique Kidjo, Chris Blackwell e Arvo Pärt.

A differenza della principessa Vittoria di Svezia, Sofia è arrivata ai Polar Music Prize con un look più sobrio: lungo abito bianco a fiori con pochette chiara. Long dress nero, ma ricco di fiori di paillettes, per la regina Silvia. Il re e il suo secondogenito si sono presentati con il classico smoking. Grande assente, per via di altri impegni, Daniel Westling, marito di Vittoria dal 2010.