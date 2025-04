Sofia di Svezia, scelta la data speciale per il battesimo della piccola Ines

Fonte: Getty Images Sofia e Carlo Filippo di Svezia

A giugno la famiglia reale svedese ha un doppio motivo per festeggiare. Oltre al battesimo della piccola Ines, il Principe Carlo Filippo e la sua Sofia festeggeranno anche le loro nozze di alluminio. Da palazzo reale è stato confermato che l’ultima arrivata della famiglia riceverà il suo primo sacramento nella cappella del castello di Drottningholm a Stoccolma, venerdì 13 giugno. In quel giorno ricorrerà anche il decimo anniversario di matrimonio dei suoi genitori.

Doppi festeggiamenti per Sofia e Carlo Filippo di Svezia

Il battesimo della Principessa Ines di Svezia, nata lo scorso inverno, sarà celebrato dal cappellano capo, il vescovo Johan Dalman, e dal pastore della Royal Court Assembly, il cappellano ordinario Michael Bjerkhagen. Dopo la cerimonia si terrà un ricevimento privato per tutti gli invitati.

Il prossimo 13 giugno, la figlia della Principessa Sofia e di Carlo Filippo avrà poco più di quattro mesi: è nata il 7 febbraio. La tradizione vuole che il royal baby indossi l’abito reale svedese per il battesimo, in uso fin dal battesimo del Principe Gustavo Adolfo, duca di Västerbotten, nel 1906. L’abito è realizzato in batista di cotone e pizzo Valenciennes, con sottoveste in seta.

Nel corso dell’ultimo secolo, oltre venti membri della famiglia reale svedese hanno indossato l’abito battesimale, tra cui i tre fratelli maggiori della Principessa Ines: il Principe Alexander, che oggi ha otto anni, il Principe Gabriel, di sette anni, e il Principe Julian, di quattro.

L’ultimo ad indossare tale indumento è stato proprio il terzogenito di Sofia e Carlo Filippo, nel 2021. Ancora non sono stati svelati i padrini della piccola Ines: i suoi genitori potranno scegliere tra parenti, amici o membri di altre monarchie.

Anche se l’evento non sarà trasmesso in diretta televisiva, i sudditi, fan e semplici appassionati della famiglia reale svedese non rimarranno di certo a bocca asciutta: secondo il quotidiano svedese Svens D. estratti dei festeggiamenti e un riassunto dei momenti più belli saranno trasmessi in seguito sull’emittente svedese SVT.

La Principessa Ines di Svezia

Come i suoi fratelli maggiori, anche la Principessa Ines non ha ricevuto il titolo di Sua Altezza Reale, ma suo nonno, Carlo XVI Gustavo, l’ha nominata Duchessa di Västerbotten.

Il nome completo di Ines è Principessa Ines Marie Lilian Silvia, Duchessa di Västerbotten. La neonata, ottava nella linea di successione al trono, non ha il titolo di Sua Altezza Reale, in linea con la decisione presa dal Re nel 2019 di limitare i titoli all’interno della famiglia reale.

Il monarca svedese ha deciso che i figli di Carlo Filippo e Sofia, così come i tre figli di Madeleine e Chris O’Neill, non saranno più chiamati Sua Altezza Reale, in quanto ci si aspetta che in futuro non svolgano più incarichi reali.

Re Carlo XVI Gustavo e sua moglie, la Regina Silvia, sono inoltre nonni dei figli della Principessa ereditaria Vittoria e del Principe Daniel, la Principessa Estelle, 13 anni, e il Principe Oscar, 9 anni, nonché dei figli della Principessa Madeleine e Christopher O’Neill: la Principessa Leonore, 11 anni, il Principe Nicolas, 9 anni, e la Principessa Adrienne, di 7 anni.