Malore per Flavio Briatore: il commento di Elisabetta Gregoraci

editato in: da

Elisabetta Gregoraci compie 40 anni: Flavio Briatore, la carriera e la fama su Instagram

Malore per Flavio Briatore che è stato ricoverato a Baku, in Azerbaigian, dove domenica 6 giugno si svolge il Gran Premio di Formula 1. A svelare quanto accaduto è stato proprio l’ex marito di Elisabetta Gregoraci che nelle Stories di Instagram ha pubblicato alcuni video in compagnia dello staff medico.

L’imprenditore ha voluto rassicurare tutti riguardo le sue condizioni di salute, spiegando di aver avuto una “piccola défaillance” e si è fatto fotografare, sorridente, accanto a Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1. “Volevo rassicurarvi – ha scritto l’imprenditore -, come vedete oggi sto alla grande. (Dopo la piccola défaillance di ieri)”.

Fra i primi a commentare il messaggio c’è stata Elisabetta Gregoraci, da sempre accanto all’imprenditore, che ha postato una faccina con i cuori. Il divorzio non ha allontanato l’imprenditore e la showgirl che oggi sono più uniti che mai. Dopo oltre dieci anni insieme e un figlio, Nathan Falco, Elisabetta e Flavio si sono separati. Di fatto però non si sono mai divisi del tutto. Continuano a vivere uno accanto all’altro e si frequentano.

Non sorprende dunque che Elisabetta sia stata fra i primi a sincerarsi sulle condizioni di salute di Briatore. “È un amore meraviglioso. Noi siamo stati insieme 13 anni – aveva raccontato lei a Domenica In -. Abbiamo un bambino stupendo. Ci siamo lasciati da quattro, ma siamo una coppia anomala. Abbiamo un rapporto come se non ci fossimo lasciati. Passiamo tanto tempo insieme, ci vogliamo bene, lo facciamo anche per Nathan. In passato mi hanno fatto soffrire tante cose”.

Dopo la fine del matrimonio la Gregoraci ha vissuto una breve storia d’amore con Francesco Bettuzzi che sarebbe terminata, a detta dell’imprenditore, proprio per via della presenza ingombrante di Briatore. “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava”, aveva spiegato lui qualche tempo fa, intervistato dal settimanale Chi. Anche l’amore con Stefano Coletti, indicato come il nuovo fidanzato di Elisabetta, non sembra sia decollato. L’unica certezza nella vita della conduttrice per ora resta proprio l’ex marito Flavio Briatore.