Francesco Bettuzzi su Elisabetta Gregoraci: “C’era sempre l’ombra di Briatore”

Dopo essere stato ospite di Live – Non è la D’Urso, Francesco Bettuzzi, nonostante la sua riservatezza, ha rotto il silenzio sulla relazione con Elisabetta Gregoraci.

La showgirl, che al momento sta vivendo la sua avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ha raccontato del suo legame con Flavio Briatore, della fine del loro matrimonio e degli alti e bassi con l’imprenditore durante la loro storia d’amore.

Dopo il divorzio dal manager, Elisabetta ha vissuto un’intensa storia con Francesco Bettuzzi, terminata qualche tempo fa. All’interno del bunker di Cinecittà la showgirl non ha ancora parlato della loro relazione, ma in una intervista al settimanale Chi l’uomo ha rivelato alcuni dettagli della loro storia.

L’ex fidanzato della Gregoraci ha raccontato: “Siamo stati insieme per tre anni in gran segreto, ma la presenza dell’ex marito Briatore c’era e la condizionava. Abbiamo fatto una vita low profile e siamo sempre andati in luoghi dove non potessero riconoscerci, ma alla lunga sono diventato insofferente a questa situazione e dopo diverse incomprensioni ci siamo lasciati“.

Nell’intervista a Chi l’imprenditore ha anche confessato che tra loro è finita da tempo, senza possibilità di un ritorno di fiamma: “L’amore tra noi si è esaurito, non potremo più tornare insieme. La sua liaison con Pretelli? Si merita di essere felice. Certo, forse ci vorrebbe altro per lei, ma se si piacciono, perché no?”.

Ai microfoni della D’Urso Bettuzzi aveva spiegato: “Sono stato fidanzato con lei per tre anni più o meno, tra alti e bassi. Ci siamo conosciuti a una cena a Montecarlo nel 2014. Io allora facevo ancora il pilota di linea, ero sempre in giro per il mondo. Era l’undici aprile, allora era sposata. Eravamo amici, non c’era attrazione tra noi”.

La love story tra la Gregoraci e Bettuzzi sembra essere stata molto importante per entrambi, tanto che Elisabetta tempo fa aveva deciso di tatuarsi sul polso la data del loro primo incontro. Nel frattempo all’interno della Casa del GF Vip tra la showgirl e Pierpaolo Pretelli l’intensità del loro legame si sta affievolendo: “Io e te siamo amici speciali – ha detto la Gregoraci all’ex velino – e non c’è mai stato niente di più. Fuori da questa Casa ci sono delle persone che mi pensano”.