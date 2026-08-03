Che fine ha fatto Valeria Monetti del primo Amici di Maria De Filippi

Valeria Monetti era fra i personaggi più amati di Saranno Famosi, il primissimo Amici di Maria De Filippi: che fine ha fatto

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IPA Valeria Monetti

Pochi lo ricordano, ma prima di chiamarsi Amici di Maria De Filippi, il format che esalta il talento, fra cantanti e ballerini, si chiamava semplicemente Saranno Famosi. A frequentare quella scuola anche Valeria Monetti, che oggi è un’attrice affermata e che è sempre stata molto amata dal pubblico che seguiva lo show.

Saranno Famosi, come era il primo Amici di Maria De Filippi

Era il 2001 quando andò per la prima volta in onda Saranno Famosi, format ideato da Maria De Filippi. Il programma, destinato a diventare un enorme successo, solo un anno dopo avrebbe assunto il nome di Amici. Da allora sono trascorsi quasi trent’anni e il format con cantanti e ballerini in cerca di fama è diventato un cult, seguito da migliaia di telespettatori.

Un appuntamento fisso che tornerà a settembre con la nuova edizione di Amici fra le selezioni, il daytime, le sfide e infine il Serale. Quando Saranno Famosi debuttò, nella scuola erano presenti ballerini e cantanti, ma anche attori pronti a iniziare un percorso di formazione nella scuola, con il sogno di crearsi una carriera nel mondo dello spettacolo.

Saranno Famosi non ebbe un successo immediato, sino a quando la produzione non decise di introdurre alcuni cambiamenti, come le sfide, che iniziarono ad appassionare il pubblico. Con il progredire degli ascolti poi vennero introdotti anche altri elementi come la classifica di gradimento, con il concorrente preferito scelto dal pubblico, e il televoto da casa.

Maria De Filippi decise di aggiungere anche altri meccanismi che ancora oggi conosciamo come l’esame di sbarramento per tutti i titolari che volevano accedere al Serale e la decisione di consentire solamente a venti concorrenti di arrivare a questa fase.

A vincere quell’edizione della trasmissione, che divenne un caso di enorme successo, fu Dennis Fantina. Arrivarono in finale anche la ballerina Marianna Scarci e il ballerino Ermanno Rossi. Così come Antonio Baldes e Leonardo Fumarola. Il pubblico si affezionò ai protagonisti del primo Amici, come Gialuigi Gigi Garretta, Andrea Cardillo, Monica Hill e ovviamente Valeria Monetti.

Che fine ha fatto Valeria Monetti

Classe 1980, originaria di Milano, Valeria Monetti arrivò alla prima edizione di Amici grazie alla madre che la incoraggiò a coltivare la sua passione per la recitazione. Terminato il programma, perdendo per un pelo la finale, Valeria iniziò a lavorare in televisione.

Complice l’enorme successo di Saranno Famosi, il cast dello show iniziò a lavorare a Buona Domenica e nel celebre Maurizio Costanzo Show. Ballerini, attori e cantanti partirono poi per un tour negli stadi, intitolato Tim Tour che fede sold out ovunque.

Nel 2003, insieme ad Andrea Cardillo, venne incisa la hit Ma dai che venne certificata disco d’oro. Da allora sono passati moltissimi anni, ma Valeria Monetti non ha mai abbandonato il suo amore per la recitazione.

Ha lavorato in numerosi musical, fra cui Sette spose per sette fratelli e Robin Hood insieme alla Compagnia della Rancia. Ha inoltre fondato la sua compagnia teatrale e ha recitato in fiction di successo come Un professore e The Faithful.