Che fine ha fatto Dennis Fantina, vincitore di Amici

Che fine ha fatto Dennis Fantina? Era il 2001 quando il cantante sbarcò ad Amici, nel programma di Maria De Filippi che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi. L’artista conquistò tutti con il suo grande talento e una voce da brividi, qualche anno dopo però sparì dal piccolo schermo.

Sono trascorso anni da allora, Dennis è cresciuto ed è diventato papà, ma la sua passione per la musica non si è mai esaurita. Nel 2015 ha tentato di partecipare a The Voice of Italy, mentre qualche mese fa è tornato in televisione grazie ad All Together Now, il programma condotto da J-Ax e Michelle Hunziker.

Di recente Dennis ha rilasciato una lunga intervista per parlare del suo rapporto con Maria De Filippi e fare alcune precisazioni. “Polemica con Maria De Filippi? Un gran fraintendimento – ha confessato a City Sport -: qualche giorno fa ho letto una mia intervista che riportava parole di almeno una decina di anni fa, in cui dal titolo si lasciava intendere che mi fossi lamentato di Maria De Filippi per essere disoccupato e del fatto che non mi avesse chiamato alla Sfida dei talenti. Chi è andato oltre titolo e sottotitolo avrà capito che non porto rancore verso nessuno, anche se il dispiacere per non essere stato chiamato rimane”.

Dennis ha spiegato di non avere più rapporti con la De Filippi dal 2005. “Maria non la sento dal 2005 ma non ho davvero nulla contro di lei – ha svelato -, so inoltre che non è una persona superficiale e avrà certamente capito che la situazione che può essersi creata è legata puramente a qualche titolo fuorviante, di molti ma molti anni fa”.

Fantina ha raccontato di aver mantenuto i legami con molti ex protagonisti di Amici, come Monica Hill. Sente spesso anche alcuni professori, fra cui Luca Pitteri, con cui ha anche collaborato in diverse occasioni. Attualmente però non guarda le nuove edizioni del talent.

“Non lo guardo – ha ammesso -, per il semplice motivo che a prevalere sono gli interessi televisivi dei miei figli e devo ammettere che quando arrivo a casa la sera preferisco vedere qualche film di fantascienza o d’azione assieme a Nathan, il più grande dei due”.