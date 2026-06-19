Maria De Filippi al mare, il costume bianco e blu è eleganza pura

Maria De Filippi conquista Ibiza con un raffinato costume Dolce&Gabbana bianco e blu: un look mediterraneo che unisce eleganza, semplicità e stile senza tempo

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Ufficio Stampa Fascino Maria De Filippi

Maria De Filippi è da anni l’emblema della stakanovista tv per eccellenza, una professionista che difficilmente si concede lunghe pause lontano dagli studi. Prima di tornare al lavoro con i nuovi progetti della stagione e con le registrazioni dei suoi programmi di punta, però, la conduttrice si è regalata qualche giorno di relax a Ibiza insieme al figlio Gabriele Costanzo.

Ed è proprio durante questa breve parentesi estiva che ha attirato l’attenzione con un look balneare capace di racchiudere tutta la sua idea di eleganza: discreta, raffinata e senza tempo. Protagonista assoluto, un costume intero bianco e blu firmato Dolce&Gabbana, uno dei brand preferiti del volto Mediaset.

Il costume intero di Maria De Filippi

Dopo la fine di Uomini e Donne e prima di riprendere con le registrazioni di Tu si que vales e Temptation Island, Maria De Filippi si è concessa qualche giorno al mare.

Il costume intero a balconcino sfoggiato dalla 64enne è impreziosito dalla celebre stampa Maiolica, uno dei motivi più rappresentativi di Dolce&Gabbana, che da anni celebra il patrimonio artistico e culturale del Sud Italia.

Le sfumature di blu intenso si intrecciano al bianco luminoso creando un effetto sofisticato e immediatamente evocativo. Il design del costume è studiato per valorizzare la silhouette con discrezione: il balconcino strutturato sostiene la figura senza risultare costruito, mentre la linea essenziale esalta la naturale raffinatezza di chi lo indossa.

Ma ciò che colpisce maggiormente è il modo in cui Maria interpreta il capo. Il costume diventa semplicemente parte di un racconto estetico più ampio, in cui il lusso non è mai ostentazione ma attenzione al dettaglio.

Il valore del modello supera i 700 euro, cifra che riflette la lavorazione artigianale e la qualità dei materiali. Ma ciò che rende davvero speciale il look non è il prezzo, bensì la capacità di trasformare un capo di alta moda in qualcosa di estremamente naturale.

A completare il look un pareo azzurro annodato in vita, che riprende le sfumature del mare e contribuisce a creare un insieme armonioso e rilassato.

Un outfit che sembra evocare la dolce vita mediterranea e che conferma ancora una volta una delle qualità più rare di Queen Mary: la capacità di trasformare la semplicità in una forma di eleganza assoluta. Anche fuori dagli studi televisivi.

Come si mantiene in forma Maria De Filippi

Le immagini pubblicate dal settimanale Gente, tra l’altro, confermano ancora una volta l’ottima forma fisica di Maria De Filippi, che continua a sfoggiare una silhouette tonica e asciutta anche dopo i sessant’anni. Un risultato che la conduttrice ha sempre attribuito non a diete estreme, ma a uno stile di vita attivo e a una pratica sportiva costante.

Lo sport occupa infatti un ruolo centrale nella sua quotidianità. Tra le discipline che pratica con maggiore regolarità ci sono il crossfit e il tennis, ai quali si aggiungono spesso altre attività come l’equitazione. Un impegno che Maria porta avanti da anni con grande costanza e che affonda le radici nella sua adolescenza.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi nel 2022, la vedova di Maurizio Costanzo aveva raccontato come la passione per l’attività fisica l’accompagni fin da giovanissima. “Devo la mia forma fisica soltanto allo sport”, aveva spiegato, ricordando le numerose attività praticate durante l’infanzia, dal nuoto al tennis fino agli allenamenti al Coni.

Accanto all’esercizio fisico, anche l’alimentazione segue regole precise. Maria privilegia una dieta equilibrata, basata soprattutto su pesce, frutta e verdura. Consuma raramente pasta, evita il pane, non beve alcolici e non è particolarmente attratta dai dolci.

Abitudini che, unite all’attività sportiva, contribuiscono a mantenere nel tempo il benessere e la forma fisica che da sempre la contraddistinguono.