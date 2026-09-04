Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Meghan Markle ha condiviso la sua prima dichiarazione da quando è tornata in Gran Bretagna, dando inizio alla guerra con Kate Middleton per ottenere attenzione e fama.

Kate Middleton, un equilibrio pericoloso con Meghan Markle

Kate Middleton per ora invece tace. Prosegue con tranquillità i preparativi per il suo rientro al lavoro e per l’inizio dell’anno scolastico che sarà ricco di cambiamenti, soprattutto per George che inizia a frequentare da questo mese l’Eton College.

La Principessa del Galles, come suo marito William, non ha commentato in alcun modo il ritorno dei Sussex in Gran Bretagna, né – a quanto si sa – li ha incontrati. Indubbiamente, la presenza di Harry e Meghan nel Regno Unito ridefinisce gli equilibri e gli spazi di manovra.

William e Kate ne sono consapevoli. Infatti, anche se il Palazzo ha chiaramente spiegato che il secondogenito di Re Carlo e sua moglie non avranno alcun ruolo attivo all’interno della Monarchia, la loro presenza va comunque gestita.

Non solo è probabile che parteciperanno alle tradizionali riunioni di famiglia, come il pranzo prima di Natale, ma svolgeranno attività pubbliche per conto proprio, che daranno loro molta visibilità.

I media britannici non hanno mai smesso di parlare di loro quando erano negli Stati Uniti, a maggior ragione non lo faranno ora che sono rientrati in Inghilterra.

Dunque, Kate e suo marito sanno che la presenza dei Sussex cambierà inevitabilmente le cose. E dovranno fare ancora più attenzione a non mostrarsi turbati o infastiditi da possibili loro dichiarazioni o atteggiamenti.

Tra l’altro, Harry e Meghan amano molto imitare nei modi William e Kate. Ci si aspetta quindi che tra qualche giorno la Duchessa condivida sui suoi social le foto del primo giorno di scuola di Archie e Lilibet e magari tra un po’ di tempo apra le porte della sua nuova casa, rivelando qualche dettaglio della ritrovata vita inglese che a quanto si apprende si svolgerà in campagna.

Pare infatti che i Sussex abbiano preso casa nelle Cotswolds per dare ai loro figli un’educazione lontana dalla frenesia della città, la stessa scelta che hanno fatto i Principi del Galles.

Kate ha già avuto un primo assaggio di quello che dovrà affrontare. Infatti, Meghan ha condiviso il suo primo messaggio su Instagram da quando si è trasferita e include anche una foto di Archie.

Kate Middleton, la prima sfida di Meghan Markle

La moglie di Harry ha voluto rendere omaggio all’amica Gloria Steinem, scomparsa lo scorso 2 settembre all’età di 92 anni.

Meghan ha condiviso un post sul suo profilo Instagram dove ha scritto: “Celebro la vita e l’eredità della mia amica e mentore, Gloria Steinem, e sono felice di sapere che in queste ultime settimane e giorni sapeva esattamente quanto fosse amata e ammirata”.

La Duchessa ha sottolineato le molte cose fatte insieme: “Pubblicamente, abbiamo rilasciato interviste insieme, chiamato i giovani elettori per incoraggiarli a far sentire la propria voce, partecipato a cerimonie di premiazione e discusso su come aiutare questo mondo, tanto bello quanto complicato, a diventare più equo”.

E ha voluto rendere pubblico il forte legame che le univa, mettendo in luce il sostegno che le ha dato nei momenti difficili, quasi un’allusione agli anni passati a Palazzo?

“Ma in privato, era persino migliore di quanto possiate immaginare: ha trascorso il Giorno del Ringraziamento con la nostra famiglia, mi ha presentato una delle mie migliori amiche (eterna paladina dell’amicizia femminile), ha amato i nostri figli con tutto il cuore, mi ha sostenuta nei momenti difficili e mi ha dato consigli e prospettive straordinarie con una tazza di tè e un’impareggiabile sfrontatezza e arguzia”.

Meghan riporta anche una frase emblematica di Gloria che per lei è ora un monito: “Tutti voi conoscete i suoi numerosi riconoscimenti e il modo in cui ha contribuito a plasmare il mondo per le donne e per tutte le persone: “Siamo legate, non gerarchizzate“, mi diceva, e il braccialetto che mi ha regalato riportava proprio queste parole. Lo indosso ancora con orgoglio”.

E le gerarchie di cui parla includono anche quelle che mal sopportava nei suoi anni a Corte? Ma forse non c’è niente di sottinteso in questo messaggio che resta semplicemente un post celebrativo per una grande donna.