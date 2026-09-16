Kate Middleton e William preoccupati per la prossima uscita di Harry. Non possono più andare avanti così e non hanno altra scelta

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Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton e William sono preoccupati per la prossima mossa di Harry. Sono consapevoli che il suo ritorno in Gran Bretagna cambierà necessariamente gli equilibri all’interno della Corona, anche se Re Carlo è stato chiaro nel definirli “cittadini privati”. Ma soprattutto il Principe del Galles teme “la prossima mossa del fratello”, anche se cerca di non darlo a vedere.

Kate Middleton condivide le preoccupazioni di William

Kate Middleton non può che condividere le preoccupazioni di suo marito William. Sebbene per diverso tempo abbia cercato di riconciliare la frattura tra i due fratelli, si è resa conto che è necessario un cambiamento di rotta da parte di Harry e Meghan Markle per poter risolvere la questione. Ma questa trasformazione non è ancora arrivata. E questo è confermato dalla serie di dichiarazioni e scelte che i Sussex stanno facendo ora che sono tornati in Gran Bretagna.

“William è estremamente preoccupato per le conseguenze che il ritorno di Harry in Gran Bretagna avrà sui membri della Famiglia che lavorano per il Re. Potrebbe essere troppo rischioso per loro restare a guardare mentre Harry fa la prossima mossa”, ha dichiarato l’esperto in questioni reali, Duncan Larcombe.

Kate Middleton e William non hanno altra scelta

Per il momento William e Kate hanno deciso di non commentare la presenza di Harry e Meghan, ma sanno che non potranno ignorarli per sempre.

Il Principe e la Principessa del Galles stanno portando avanti i loro impegni pubblici e privati, compreso il primo giorno di scuola di George a Eton, come se nulla fosse cambiato, considerando la presenza dei Sussex in Inghilterra solo come “uno spettacolo secondario”, nel senso che non ha alcun peso nelle questioni riguardanti il Palazzo.

Per questo motivo, William è andato nel Devon per una visita ufficiale il 15 settembre senza accennare al fatto che fosse il compleanno di suo fratello Harry. Anzi, probabilmente, non lo avrà nemmeno chiamato privatamente per fargli gli auguri. Pare infatti che da quando il Duca di Sussex è tornato, non abbia parlato con il Principe del Galles.

Però, come ha spiegato un altro esperto della Famiglia Reale, Russell Myers, “William e Catherine possono sostenere che la loro attenzione debba essere rivolta a loro stessi e alla loro famiglia, ma subiranno pressioni su come interagiranno con Harry, Meghan in futuro“.

Anche se afferma Myers, “il Re e William sono completamente d’accordo sul fatto che i Sussex non rappresentino la Famiglia Reale ed è indubbio che siano perfettamente in sintonia su questo punto, il Principe e Kate non avranno altra scelta di affrontare prima o poi Harry e Meghan.

Prima o poi si dovranno trovare faccia a faccia con loro. Già Carlo ha invitato Harry a presenziare a un evento e poi arriverà il concerto di Natale all’Abbazia di Westminster dove probabilmente Kate si troverà nell’imbarazzante situazione di non volere i Sussex ma allo stesso tempo di non poterli non invitare.