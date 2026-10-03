Charlene di Monaco in monospalla prezioso per la cena di gala, l’omaggio a Laura Mattarella

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IPA Charlene di Monaco e Laura Mattarella

Il Presidente Sergio Mattarella sta godendo dell’ospitalità dei reali di Monaco nel suo viaggio nel Principato. Si tratta di una visita storica, poiché il suo nome sarà per sempre legato a quello del primo presidente della Repubblica italiana ad andare in visita di Stato nel Principato di Monaco. Il viaggio è cominciato il 2 ottobre nel cortile d’onore del Palazzo dei Principi, dove ad accogliere Mattarella e la figlia Laura, ai piedi della famosissima scalinata bianca, c’erano il Principe Alberto II, la Principessa Charlène e i due principini gemelli Jacques e Gabriella.

La sera però si è svolto il più elegante degli appuntamenti istituzionali: Mattarella e la figlia sono stati accolti a palazzo per un banchetto di Stato e hanno poi potuto godere di un concerto d’opera all’Opera Garnier. Una serata all’insegna dell’eleganza per celebrare un’amicizia tra Stati, “senza nessuna decorazione”, “no collar day” per dirla all’inglese: senza insegne istituzionali.

Charlene e Laura Mattarella come il giorno e la notte

“Tenue de soirée, smoking ou costume noir et papillon”, così si leggeva nell’invito per la cena di gala organizzata a Palazzo dal Principe Alberto ha rivolto al Presidente Sergio Mattarella e alla figlia Laura durante la visita di Stato nel Principato. Un invito a lasciare fuori dal palazzo le insegne istituzionali, concentrandosi sull’eleganza di un evento atto a celebrare la vicinanza e l’amicizia di due alte figure.

Un invito accolto alla perfezione dei presenti. L’evento, organizzato nella Sala del Trono del Palazzo ha regalato alcuni momenti importanti per i due Stati, ma anche occasioni per mostrare tutto lo stile di Charlene di Monaco e di Laura Mattarella. Si sono presentate come il giorno e la notte, divise nei colori e nello stile, ma unite dall’eleganza portata con naturalezza e senza esagerazioni.

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Per l’occasione, Charlene ha scelto un abito monospalla (come sua abitudine) lungo, color champagne, nude e rosa cipria, estremamente luminoso. Il vero protagonista è stato il ricamo tridimensionale di paillettes, cristalli e piccoli elementi luminosi. Da sottolineare la trasparenza controllata della gonna. Il tessuto leggero lascia intuire la silhouette della Principessa senza esporla apertamente: è proprio il gioco tra pelle, tulle e applicazioni scintillanti a dare profondità al look.

Laura Mattarella per la serata monegasca ha invece scelto un’eleganza più discreta e misurata, affidata a un lungo abito dalla silhouette fluida e dal carattere prezioso. La linea accompagnava la figura senza risultare costrittiva, mentre la superficie luminosa del tessuto ha introdotto un elemento sofisticato, che ha creato un perfetto gioco di luci nei favolosi interni del Palazzo. Formale, senza eccessi, ma perfettamente adatto alla serata. La palette scura ha creato un netto contrasto con il look scelto da Charlene.

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Laura Mattarella ha ricevuto anche un piccolo quanto significativo omaggio appena arrivata a Palazzo: un mazzo di fiori, bello e discreto, donatole da una bambina. All’arrivo, all’inizio della giornata, a donarle i fiori era stata la figlia di Charlene, Gabriella.

La serata in musica prima del banchetto

L’occasione di incontro tra il Presidente Mattarella e i reali di Monaco non è stato solo il banchetto, ma anche un momento musicale di altissimo livello. Insieme si sono riuniti all’Opera di Montecarlo, proprio davanti all’iconico Casinò, per assistere a un concerto guidato dalla splendida voce italiana di Cecilia Bartoli. Non a caso la serata ha accolto un recital musicale, che, dopo gli inni nazionali, è stato un omaggio alla musica italiana.

Ansa

Presente anche la Principessa Carolina, Sua Altezza Reale la Principessa di Hannover, la musa artistica e culturale del Principato. Da appassionata di pittura e balletto, ha raccolto dalla madre Grace la guida dei Balletti di Monaco e ha voluto il Nouveau Musée National de Monaco.