Charlene di Monaco e Laura Mattarella, tailleur bianchi a confronto. E tra loro spunta Gabriella

Charlene e Alberto di Monaco hanno accolto il Presidente Mattarella e sua figlia Laura nel Principato. Con loro Jacques e Gabriella: ed è un trionfo di eleganza

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Charlene di Monaco e Laura Mattarella

Charlene di Monaco e suo marito Alberto hanno accolto a Palazzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e sua figlia Laura in occasione di una visita di Stato di due giorni a Montecarlo. La Principessa e la “First Lady” hanno indossato entrambe un tailleur pantaloni bianco. Ma dal confronto di stile, ha avuto la meglio la piccola Gabriella (vestita come la mamma). Procediamo con ordine.

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Charlene e Alberto di Monaco accolgono il Presidente Mattarella: il ruolo speciale di Gabriella

Schierati nel cortile del Palazzo, Alberto e Charlene di Monaco, insieme ai loro figli Jacques e Gabriella, hanno dato il benvenuto nel Principato al nostro Presidente Mattarella, accompagnato da sua figlia Laura che ha svolto come sempre il ruolo di “First Lady”.

Quest’ultima è stata omaggiata con un bouquet di fiori che ha ricevuto dalla Principessina Gabriella, un compito che la figlia di Charlene ha svolto in modo impeccabile sotto lo sguardo attento del fratello gemello, Jacques.

Dopo i saluti formali, la rassegna delle truppe e le foto ufficiali, il Presidente Mattarella e il Principe Alberto, seguiti da Laura e Charlene, sono entrati a Palazzo per presiedere a una serie di udienze.

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Il primo incontro di questo viaggio di Stato è stato caratterizzato indubbiamente dall’eleganza.

Charlene di Monaco e Laura Mattarella, due look quasi identici

A colpire è il perfetto coordinamento dei look. Infatti, Charlene e Laura Mattarella hanno scelto entrambe di indossare un tailleur pantaloni bianco.

Si tratta di un completo molto amato dalla teste coronate e in generale dalle donne che svolgono ruoli pubblici, perché è attuale, pratico, dà un messaggio di sicurezza e potere senza perdere in eleganza e femminilità.

La Principessa e la First Lady però lo interpretano in modo differente. La moglie di Alberto ha optato per un ensemble composto da giacca monopetto, sciancrata, e pantaloni morbidi. Il bianco vira verso le tonalità calde del burro e il tailleur ha un taglio più delicato.

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Tra l’altro Charlene si è presentata in pubblico per la terza volta di fila con una mise bianca. La prima è stata in occasione dell’incontro con Papa Leone dove ha indossato un abito di Dior, la seconda per conoscere la piccola Anna, la 10millesima cittadina monegasca e adesso per la cerimonia di benvenuto in onore del nostro Presidente della Repubblica.

Laura Mattarella invece ha preferiti uno stile più grintoso e maschile con un blazer a doppiopetto dai bottoni neri che creano contrasto con il bianco ghiaccio della stoffa, mentre i pantaloni sono dritti.

Charlene di Monaco, Gabriella vince il confronto

Charlene di Monaco e Laura Mattarella hanno entrambe dato un’impeccabile lezione di stile. Ma nel confronto dei look a vincere non è nessuna delle due, perché il premio speciale va a Gabriella.

La Principessina, 11 anni, ha sfoggiato anche lei un tailleur pantaloni chiaro, dalle sfumature cipria. La piccola ha indossato una giacca bouclé a girocollo, corta e pantaloni larghi dall’effetto peplo, che ha abbinato a delle ballerine.

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Programma della visita di Stato del Presidente Mattarella a Monaco

Dopo le udienze a Palazzo, Alberto e Charlene di Monaco ospitano il Presidente Mattarella e sua figlia al Teatro dell’Opera di Monte-Carlo per assistere a un’esibizione del soprano Cecilia Bartoli. Infine, è prevista una cena di gala.

Da programma sabato 3 ottobre la coppia principesca mostrerà ai propri ospiti uno dei tesori di Monaco, il Museo Oceanografico, costruito a picco sul mare per iniziativa del Principe Alberto I. Potrebbero essere presenti anche Jacques e Gabriella. Infine, arriverà il momento dei saluti, auspicando che questa visita rafforzi ulteriormente i legami tra l’Italia e il Principato.