Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon La maschera viso che idrata mentre dormi

Dopo settimane trascorse al sole, la nostra pelle ha un colorito invidiabile. Anche se nessuno di noi vorrebbe rinunciare all’effetto baciata dal sole, dobbiamo fare i conti con un aspetto che spesso tralasciamo. Il viso esposto al sole, alla salsedine e al caldo, è quello che soffre maggiormente e tende a disidratarsi. Con il cambio di stagione, poi, queste problematiche si accentuano e noi ci troviamo a fare i conti con una pelle del viso secca, reattiva e meno luminosa di quanto avremmo voluto.

È proprio ora che la nostra skincare ha bisogno di avere una marcia in più, ma soprattutto ha bisogno di essere supportata da nuovi prodotti mirati. A chi rivolgersi per correre ai ripari se non alla k-beauty? Alcuni dei prodotti coreani sono talmente tanto performanti che sono diventati virali in pochissimo tempo e hanno rivoluzionato il nostro modo di prenderci cura della pelle. La maschera è uno di quei prodotti che, in generale, ci offrono più benefici e a cui non possiamo rinunciare. Guardando ai marchi coreani più famosi, Medicube è apprezzato per il suo mix di ingredienti, che ritroviamo anche nella maschera Collagen Night Wrapping.

La maschera agisce mentre dormi

La skincare è fondamentale, ma al rientro dalle vacanze, con gli impegni accumulati, è difficile dedicare del tempo a noi stesse. Il compromesso tra cura della pelle e mancanza di tempo è proprio la maschera da notte Medicube, che agisce mentre dormiamo. Praticamente la sua formula in gel si stende in modo uniforme sulla pelle creando una pellicola quasi invisibile. Bastano solo 15 minuti (il tempo di lasciarla asciugare), e avrai uno strati protettivo che aiuta la cute a rimanere idratata. Al risveglio ti basterà rimuovere la pellicola e, senza stravolgere la tua routine di bellezza, avrai un aspetto molto più luminoso. La Medicube, infatti, unisce i tratti distintivi di un trattamento intensivo, senza farti perdere tempo, anzi, regalandoti una coccola extra che ti accompagna durante il sonno.

La maschera diventata virale per i suoi ingredienti

Ma come ha fatto una maschera da notte a diventare virale? La Collagen Night Wrapping di Medicube vanta online oltre 20mila recensioni, tutte positive, e il merito non è solo del brand coreano, diventato una garanzia quando si tratta di k-beauty, ma soprattutto dei suoi ingredienti.

Tra i principali troviamo il collagene, uno degli ingredienti più utilizzati nella skincare. Usato quotidianamente rende la pelle molto più elastica e compatta, ma non è l’unico ingrediente da tenere d’occhio.

La maschera Medicube si basa su una formula performante, dove anche l’acido ialuronico e la glicerina fanno del loro meglio per rimpolpare la pelle. Entrambi, infatti, sono presenti in molti prodotti della skincare, perché sono talmente ricchi che vanno a contrastare la secchezza causata da stress o eventi ambientali, idratando la pelle e donandole un aspetto molto più levigato.

Per dare un boost di nutrimento in più al viso provato dall’estate, la maschera Collagen Night Wrapping ha altri due ingredienti su cui fare affidamento: la niacinamide e l’adenosina. Entrambi usati per eliminare le linee sottili e donare luminosità all’incarnato sono “la ciliegina sulla torta” che ti restituirà una pelle del viso pronta ad affrontare l’autunno.

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